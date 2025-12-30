Tragedia en Córdoba: un hombre murió ahogado en una cascada de La Cumbrecita

Un hombre murió ahogado en una cascada de la localidad cordobesa de La Cumbrecita, luego de ingresar al agua junto a un grupo de amigos con quienes se encontraba pasando el día.
El trágico episodio ocurrió ayer cerca de las 21 en la Cascada Grande, uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Calamuchita, ubicada a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La víctima estaba acompañada por dos amigos cuando decidió meterse a nadar, pero minutos después dejó de verse en la superficie.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a El Doce TV, al advertir la situación, sus acompañantes comenzaron a buscarlo hasta lograr que emergiera. Sin embargo, el hombre ya no presentaba signos de reacción.
Los últimos minutos del hombre que murió ahogado
De inmediato, los amigos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar mientras aguardaban la llegada de asistencia médica. Durante aproximadamente 20 minutos intentaron reanimarlo, pero no obtuvieron resultados. Cuando arribó la ambulancia, el personal de salud solo pudo constatar el deceso.
Hasta el momento, se desconocen las causas que derivaron en el ahogamiento. No obstante, la Justicia ya inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.