Secciones
LA GACETA
Seguridad

Conmoción en Concordia por la muerte de un joven deportista de 17 años

La víctima falleció por ahogamiento; ocurrió en el arroyo Yuquerí.

Foto tomada de internet Foto tomada de internet
Hace 1 Hs

Durante los festejos de navidad, un joven deportista de 17 años murió ahogado en el arroyo Yuquerí, en el Camping Cascadita Dri, en Concordia (Entre Ríos), lo que causó una profunda tristeza en la comunidad local. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 13.50, en la zona de Estancia Grande, donde se encontraba un grupo de personas que visitaban el camping. Allí advirtieron que Markos Santino Gómez Altamirano no podía salir del agua. Según las primeras reconstrucciones publicados por el medio La Nación, el joven permaneció sumergido entre 10 y 15 minutos antes de ser rescatado por quienes estaban en el lugar.

Una vez fuera del agua fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde le realizaron maniobras de reanimación. A pesar del intenso trabajo del personal médico, no pudieron salvarlo y se confirmó su fallecimiento.

La trágica muerte del adolescente causó un profundo dolor en la comunidad concordiense, especialmente entre familiares, amigos y compañeros de entrenamiento, quienes lo recordaron por su entusiasmo, dedicación y compromiso con el deporte.

Tras la llegada de personal policial al camping, se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien ordenó la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor, con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el trágico desenlace.

Quién era la víctima

Markos era un deportista destacado, entrenaba en el Club Unión Concordia Entre Ríos en la categoría Sub 17 y también se desempeñaba en taekwondo, lo que lo había convertido en una figura reconocida entre los jóvenes de la ciudad. Días antes de su fallecimiento, había sido distinguido con el Premio al Mérito en la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, un reconocimiento que resaltaba su trayectoria y compromiso con el deporte local. 

Luego de conocerse la noticia de su deceso, el club expresó su profundo pesar por medio de un comunicado oficial en redes sociales: “Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano.” “Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad.” “Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres, familiares y amigos”, señaló la institución en un mensaje firmado por la comisión directiva, cuerpo técnico, jugadores y profesores. 

Temas Entre RíosConcordia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
4

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
5

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras
6

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Más Noticias
Detienen a un gerente de una empresa de correo por el transporte de marihuana

Detienen a un gerente de una empresa de correo por el transporte de marihuana

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión en las últimas tres audiencias

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión en las últimas tres audiencias

Con ocho muertes, se cerró la semana más violenta del año en Tucumán

Con ocho muertes, se cerró la semana más violenta del año en Tucumán

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

Comentarios