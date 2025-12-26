Conmoción en Concordia por la muerte de un joven deportista de 17 años

Durante los festejos de navidad, un joven deportista de 17 años murió ahogado en el arroyo Yuquerí, en el Camping Cascadita Dri, en Concordia (Entre Ríos), lo que causó una profunda tristeza en la comunidad local. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 13.50, en la zona de Estancia Grande, donde se encontraba un grupo de personas que visitaban el camping. Allí advirtieron que Markos Santino Gómez Altamirano no podía salir del agua. Según las primeras reconstrucciones publicados por el medio La Nación, el joven permaneció sumergido entre 10 y 15 minutos antes de ser rescatado por quienes estaban en el lugar.