Conmoción en Concordia por la muerte de un joven deportista de 17 años

Durante los festejos de navidad, un joven deportista de 17 años murió ahogado en el arroyo Yuquerí, en el Camping Cascadita Dri, en Concordia (Entre Ríos), lo que causó una profunda tristeza en la comunidad local. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 13.50, en la zona de Estancia Grande, donde se encontraba un grupo de personas que visitaban el camping. Allí advirtieron que Markos Santino Gómez Altamirano no podía salir del agua. Según las primeras reconstrucciones publicados por el medio La Nación, el joven permaneció sumergido entre 10 y 15 minutos antes de ser rescatado por quienes estaban en el lugar.
Una vez fuera del agua fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde le realizaron maniobras de reanimación. A pesar del intenso trabajo del personal médico, no pudieron salvarlo y se confirmó su fallecimiento.
La trágica muerte del adolescente causó un profundo dolor en la comunidad concordiense, especialmente entre familiares, amigos y compañeros de entrenamiento, quienes lo recordaron por su entusiasmo, dedicación y compromiso con el deporte.
Tras la llegada de personal policial al camping, se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien ordenó la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor, con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el trágico desenlace.
Quién era la víctima
Markos era un deportista destacado, entrenaba en el Club Unión Concordia Entre Ríos en la categoría Sub 17 y también se desempeñaba en taekwondo, lo que lo había convertido en una figura reconocida entre los jóvenes de la ciudad. Días antes de su fallecimiento, había sido distinguido con el Premio al Mérito en la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, un reconocimiento que resaltaba su trayectoria y compromiso con el deporte local.
Luego de conocerse la noticia de su deceso, el club expresó su profundo pesar por medio de un comunicado oficial en redes sociales: “Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano.” “Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad.” “Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres, familiares y amigos”, señaló la institución en un mensaje firmado por la comisión directiva, cuerpo técnico, jugadores y profesores.