"Lamentamos tener razón": suspenden los trenes que conectan Tucumán y Córdoba con Retiro

El sindicato de maquinistas sostuvo que las reparaciones en las vías se usan como excusa para no restablecer los servicios de larga distancia. Advirtió que la medida perjudica a miles de usuarios y se da en un contexto de avance hacia la privatización ferroviaria.

ARCHIVO ARCHIVO FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El sindicato La Fraternidad cuestionó con dureza la cancelación de los trenes de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba y aseguró que las reparaciones en las vías se convirtieron en una “excusa ideal” para impedir la restitución de los servicios. La denuncia fue realizada a través de un comunicado titulado “Lamentamos tener razón”, en el que la organización advirtió sobre el impacto de la medida en miles de usuarios.

La confirmación de la suspensión de los servicios ferroviarios de pasajeros fue informada el lunes por el propio gremio. “Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán se confirma”, señalaron desde la conducción sindical.

La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, recordó que en un primer momento acompañaron la decisión oficial de suspender los servicios para realizar tareas de reparación en las vías, tras el descarrilamiento del tren a Tucumán ocurrido el 20 de septiembre pasado. Sin embargo, con el paso del tiempo, evaluaron que esa medida dejó de tener carácter técnico y pasó a transformarse en una decisión política.

Lamentamos tener razón: suspenden los trenes que conectan Tucumán y Córdoba con Retiro

“Lo que en principio entendimos acertado, que es la reparación de trenes luego del descarrilamiento de fecha 20 de septiembre de 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”, afirmaron en el comunicado.

Según el gremio, la suspensión de los trenes de larga distancia constituye un “lock-out” contra el sistema ferroviario y el transporte de pasajeros, que perjudica especialmente a los sectores de menores recursos. “Se priva a miles de usuarios de la posibilidad de transportarse a costos accesibles, afectando a la gente que menos tiene”, remarcaron.

En ese sentido, el sindicato hizo un llamado a la sociedad para defender la continuidad del servicio ferroviario. “Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”, subrayaron.

El pronunciamiento se conoció el mismo día en que la Inspección General de Justicia confirmó la finalización del proceso para convertir a Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima, tal como lo establece el DNU 70/23. La medida, impulsada por el Gobierno y comprometida ante el Fondo Monetario Internacional, habilita eventuales procesos de privatización o esquemas de asociación mixta con capitales privados.

En ese contexto, desde La Fraternidad advierten que la cancelación de los servicios a Tucumán y Córdoba no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia que pone en riesgo la continuidad del transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana
Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento
Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional
Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho
La Justicia cayó sobre bancos y financieras
Jaldo congela los nombramientos en todas las oficinas del Poder Ejecutivo
Lo que deberá hacer cada signo del horóscopo chino para tener un cierre de año transformador, según Ludovica Squirru

Pronóstico para Año Nuevo: así estará el clima en el norte argentino

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

