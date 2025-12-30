"Lamentamos tener razón": suspenden los trenes que conectan Tucumán y Córdoba con Retiro

El sindicato La Fraternidad cuestionó con dureza la cancelación de los trenes de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba y aseguró que las reparaciones en las vías se convirtieron en una “excusa ideal” para impedir la restitución de los servicios. La denuncia fue realizada a través de un comunicado titulado “Lamentamos tener razón”, en el que la organización advirtió sobre el impacto de la medida en miles de usuarios.