Un fan abrazó y besó apasionadamente a Shakira en medio de un show

La reacción de la artista y la escena registrada en video desataron una ola de comentarios en redes sociales.

Hace 12 Min

Shakira atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera con la gira Las mujeres ya no lloran, un tour marcado por la emoción, la cercanía con su público y una seguidilla de situaciones que rápidamente se vuelven virales. Entre presentaciones cargadas de energía, invitados especiales, gestos hacia sus hijos y algunos imprevistos de vestuario, la cantante colombiana protagonizó ahora un episodio tan inesperado como comentado.

Durante uno de sus shows, la artista descendió del escenario para acercarse a sus fanáticos, una práctica habitual en sus recitales. En ese contexto, un seguidor visiblemente emocionado la abrazó y le dio un beso en la mejilla, en un gesto espontáneo que sorprendió a todos los presentes.

Lejos de incomodarse, Shakira reaccionó con una sonrisa y permitió que la situación continuara con naturalidad. Incluso el personal de seguridad que la acompañaba optó por no intervenir, dejando que el momento transcurriera sin sobresaltos.

El episodio quedó registrado por el propio fan, que estaba filmando en modo selfie. En el video, que rápidamente se viralizó, se observa a la intérprete de Día de enero sonriendo mientras recibe la muestra de afecto.

Las imágenes generaron una catarata de comentarios en redes sociales. Entre los mensajes más repetidos se leyeron frases como “Un besito en la mejilla, todo un caballero”, “Al parecer a ella le gustó”, “Si se la dejan, se la come”, “Qué tierno”, “Vio la oportunidad y la aprovechó” y “Se quedó sin novia, si tenía”.

