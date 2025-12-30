Un fan abrazó y besó apasionadamente a Shakira en medio de un show

Shakira atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera con la gira Las mujeres ya no lloran, un tour marcado por la emoción, la cercanía con su público y una seguidilla de situaciones que rápidamente se vuelven virales. Entre presentaciones cargadas de energía, invitados especiales, gestos hacia sus hijos y algunos imprevistos de vestuario, la cantante colombiana protagonizó ahora un episodio tan inesperado como comentado.