La AFA rompió el silencio: fuerte comunicado en defensa de Tapia y duras críticas a Tofoni

Sin embargo, el punto más álgido del comunicado es la vinculación política. La AFA acusó explícitamente al Gobierno de avalar las acciones del empresario. “Tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional (...) promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades”, dispararon, sugiriendo un intento deliberado de “generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.