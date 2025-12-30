La AFA rompió el silencio: fuerte comunicado en defensa de Tapia y duras críticas a Tofoni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió con los tapones de punta. A través de un extenso comunicado oficial difundido en las últimas horas, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia manifestó su "más enérgico rechazo" a lo que calificó como una "campaña de difamación" orquestada en contra de la institución, su presidente y el Tesorero, Pablo Toviggino.
El descargo surge como respuesta a una serie de publicaciones periodísticas recientes que señalaban supuestas irregularidades en el manejo de fondos y contratos en el exterior. En el centro de la polémica se encuentra el vínculo con la firma TourProdenter LLC, designada como agente comercial de la AFA para asuntos económicos fuera del país.
Desde Viamonte 1366 fueron tajantes al defender la legalidad de este acuerdo: “Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, aseguraron.
La batalla legal contra Tofoni
El texto apunta directamente contra el empresario Guillermo Tofoni, con quien la AFA mantiene un largo litigio por la organización de partidos amistosos del seleccionado nacional. Según la Casa Madre del fútbol argentino, las denuncias periodísticas actuales se basan en "viejas presentaciones judiciales" que ya fueron desestimadas.
La AFA recordó que Tofoni impulsó una causa penal (CFP 1294/2023) por supuesta defraudación vinculada a los amistosos disputados en China. En ese expediente, tanto Tapia como la institución fueron sobreseídos en septiembre de 2023, fallo confirmado posteriormente por la Cámara Criminal y Correccional Federal y la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024. “El expediente quedó cerrado solo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos”, criticaron.
El frente internacional y la acusación política
La disputa no se limitó al ámbito local. El comunicado revela que Tofoni también llevó sus reclamos a los tribunales del Estado de Florida, intentando que se investigara el vínculo entre AFA y TourProdenter LLC. Según la entidad, dicho proceso fue “recientemente rechazado en todas sus partes y archivado”, lo que para el organismo confirma la legitimidad de la operación comercial.
Sin embargo, el punto más álgido del comunicado es la vinculación política. La AFA acusó explícitamente al Gobierno de avalar las acciones del empresario. “Tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional (...) promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades”, dispararon, sugiriendo un intento deliberado de “generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
Críticas al periodismo
Para cerrar, la conducción de Tapia, que lleva nueve años al frente de la institución, cargó contra los medios de comunicación que replicaron las denuncias. Argumentaron que se presenta como "primicia" información ya descartada por la Justicia, con el único fin de desgastar a la dirigencia.
“La AFA reafirma que existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas -una empresa extranjera y una asociación civil- plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes”, concluyó el texto, invitando a la prensa a revisar los fallos judiciales antes de difundir información que responda a "intereses particulares".