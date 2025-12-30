Portazo del Real Madrid a un gigante de Italia por Franco Mastantuono

El nombre de Franco Mastantuono se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de invierno europeo. Ante la falta de continuidad en el once titular durante las últimas semanas, el Napoli posó sus ojos en el talento argentino con la intención de sumarlo a sus filas. Sin embargo, la respuesta desde del "Merengue" fue contundente: el ex River no se mueve de la capital española.
Según reportó el diario Marca, el conjunto del sur de Italia, comandado tácticamente por Antonio Conte, exploró la posibilidad de incorporar al mediocampista en calidad de cedido. El objetivo de los napolitanos era ofrecerle el rodaje y los minutos que ha perdido recientemente en el equipo blanco. No obstante, la dirigencia madrileña desestimó cualquier tipo de negociación incluso antes de que se formalizara una propuesta.
Proyecto a largo plazo
La postura de club es inflexible. A pesar de los altibajos lógicos de la adaptación, la directiva confía plenamente en las capacidades del juvenil. “El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid. La situación del argentino ha despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Napoli, que llegó a preguntar por una posible cesión. Sin embargo, el club blanco cerró la puerta sin necesidad de que hubiera una oferta formal sobre la mesa”, detalló el periódico español.
Desde la institución consideran que el jugador es una pieza inamovible de lo que viene. “Y es que Mastantuono es una de las piedras angulares en la planificación del Madrid a largo plazo. La confianza en su potencial es total. Hay grandes expectativas puestas en su potencial tras lo visto en River Plate”, agregaron desde el medio citado.
Esta información fue ratificada por el especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano, quien desmintió las especulaciones sobre una ruptura en el vínculo: “Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”. Asimismo, el periodista italiano aclaró que “Xabi Alonso y el club consideran a Franco una pieza clave del proyecto”.
Una adaptación interrumpida
Mastantuono aterrizó en el Santiago Bernabéu el pasado 14 de agosto, celebrando su cumpleaños número 18 con su presentación oficial. Su debut se produjo apenas cinco días después frente al Osasuna, generando una gran ilusión en la afición.
Sin embargo, su progresión sufrió un freno de mano a principios de noviembre, cuando una pubalgia sufrida ante el Valencia lo marginó de las canchas. El regreso ha sido paulatino y no exento de dificultades: tras su recuperación, apenas sumó un minuto contra el Alavés y jugó 66 minutos ante el Talavera por Copa del Rey, encuentro en el que le costó encontrar su ritmo habitual.
El sueño mundialista
El contexto actual del Real Madrid, con Xabi Alonso bajo la lupa de la prensa por cierta irregularidad en el funcionamiento, añade presión al día a día. Aun así, Mastantuono sabe que el segundo semestre de la temporada será vital.
Con la mira puesta en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el joven talento intentará recuperar terreno y convencer a Lionel Scaloni para integrar la lista final. Hasta el momento, sus estadísticas con la camiseta blanca reflejan 14 partidos disputados, con un gol (anotado ante Levante en La Liga) y una asistencia (frente al Kairat Almaty en Champions League). Por ahora, su lucha por un lugar en la élite seguirá siendo en Madrid y no en Nápoles.