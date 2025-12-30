Portazo del Real Madrid a un gigante de Italia por Franco Mastantuono

Proyecto a largo plazo

La postura de club es inflexible. A pesar de los altibajos lógicos de la adaptación, la directiva confía plenamente en las capacidades del juvenil. “El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid. La situación del argentino ha despertado el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Napoli, que llegó a preguntar por una posible cesión. Sin embargo, el club blanco cerró la puerta sin necesidad de que hubiera una oferta formal sobre la mesa”, detalló el periódico español.