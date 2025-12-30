Secciones
LA GACETA
Política

Cruce entre la oposición y el gobierno de Milei por un presunto “impuesto encubierto” en las tarifas de luz y gas

En el Frente Renovador advirtieron que en el nuevo esquema los usuarios no subsidiados pagarán 3,4% más que el costo. La administración libertaria aseguró que no habrá sobrecargos.

Consumo eléctrico. Consumo eléctrico.
Hace 1 Hs

La advertencia de la diputada Jimena López, del Frente Renovador, sobre la posible incorporación de un “impuesto encubierto” en las tarifas energéticas, en el marco del nuevo esquema de subsidios, desató una controversia con el gobierno de Javier Milei

En la administración libertaria rechazaron que existan sobrecargos en las facturas de luz y gas, mientras que especialistas explicaron que la discusión se origina en la forma en que se calculan los costos y en determinados cargos vinculados al funcionamiento del sistema energético.

La legisladora elevó observaciones formales a la Resolución 484/2025, que habilitó una consulta pública no vinculante sobre los valores de las tarifas eléctricas y de gas natural que regirían a partir del próximo año. Según López, la propuesta excede un mero reordenamiento de subsidios y abre la puerta a la aplicación de cargos adicionales que no responden al costo del servicio y que, por su naturaleza, deberían ser debatidos en el Congreso nacional.

Según la diputada, el debate no se limita a la redefinición de quiénes recibirán subsidios, sino al significado concreto de quedar “sin subsidio” dentro del nuevo esquema tarifario. En ese sentido, sostuvo que el rediseño plantea un mecanismo que implicaría pagar por encima del costo real del servicio, bajo conceptos asociados al financiamiento del sistema, consignó el diario "Ámbito".

El Informe Técnico que acompaña la resolución indica que, para 2026, los usuarios considerados “sin subsidio” -hogares de mayores ingresos y consumos que superen el bloque básico- abonarían en promedio el 103,4% del costo mayorista. Esa diferencia se justifica como una contribución destinada a cubrir costos fijos, infraestructura y programas de eficiencia energética.

De acuerdo con López, allí radica el núcleo del problema: mientras el concepto de “sin subsidio” suele interpretarse como el pago del costo real del servicio, el propio documento oficial contempla un valor superior para financiar otros componentes del sistema, lo que, a su entender, configura un impuesto incorporado a la boleta.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei recibirá al viceprimer ministro de Nueva Zelanda y abre la puerta a acuerdos comerciales bilaterales

Milei recibirá al viceprimer ministro de Nueva Zelanda y abre la puerta a acuerdos comerciales bilaterales

Lo más popular
Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional
1

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana
2

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

La Justicia cayó sobre bancos y financieras
3

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo
4

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre
5

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho
6

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Más Noticias
Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Designaciones en la AGN: el PRO considera que fue un procedimiento inconstitucional

Designaciones en la AGN: el PRO considera que fue un procedimiento inconstitucional

Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Comentarios