Cruce entre la oposición y el gobierno de Milei por un presunto “impuesto encubierto” en las tarifas de luz y gas

La legisladora elevó observaciones formales a la Resolución 484/2025, que habilitó una consulta pública no vinculante sobre los valores de las tarifas eléctricas y de gas natural que regirían a partir del próximo año. Según López, la propuesta excede un mero reordenamiento de subsidios y abre la puerta a la aplicación de cargos adicionales que no responden al costo del servicio y que, por su naturaleza, deberían ser debatidos en el Congreso nacional.