Cruce entre la oposición y el gobierno de Milei por un presunto “impuesto encubierto” en las tarifas de luz y gas

La advertencia de la diputada Jimena López, del Frente Renovador, sobre la posible incorporación de un “impuesto encubierto” en las tarifas energéticas, en el marco del nuevo esquema de subsidios, desató una controversia con el gobierno de Javier Milei.
En la administración libertaria rechazaron que existan sobrecargos en las facturas de luz y gas, mientras que especialistas explicaron que la discusión se origina en la forma en que se calculan los costos y en determinados cargos vinculados al funcionamiento del sistema energético.
La legisladora elevó observaciones formales a la Resolución 484/2025, que habilitó una consulta pública no vinculante sobre los valores de las tarifas eléctricas y de gas natural que regirían a partir del próximo año. Según López, la propuesta excede un mero reordenamiento de subsidios y abre la puerta a la aplicación de cargos adicionales que no responden al costo del servicio y que, por su naturaleza, deberían ser debatidos en el Congreso nacional.
Según la diputada, el debate no se limita a la redefinición de quiénes recibirán subsidios, sino al significado concreto de quedar “sin subsidio” dentro del nuevo esquema tarifario. En ese sentido, sostuvo que el rediseño plantea un mecanismo que implicaría pagar por encima del costo real del servicio, bajo conceptos asociados al financiamiento del sistema, consignó el diario "Ámbito".
El Informe Técnico que acompaña la resolución indica que, para 2026, los usuarios considerados “sin subsidio” -hogares de mayores ingresos y consumos que superen el bloque básico- abonarían en promedio el 103,4% del costo mayorista. Esa diferencia se justifica como una contribución destinada a cubrir costos fijos, infraestructura y programas de eficiencia energética.
De acuerdo con López, allí radica el núcleo del problema: mientras el concepto de “sin subsidio” suele interpretarse como el pago del costo real del servicio, el propio documento oficial contempla un valor superior para financiar otros componentes del sistema, lo que, a su entender, configura un impuesto incorporado a la boleta.