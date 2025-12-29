Secciones
¿A cuánto cotiza el dólar "blue" en Tucumán en la última semana de 2025?

La moneda estadounidense continúa con la tendencia alcista con la que cerró el viernes pasado.

Subió el dólar blue Subió el dólar "blue" Foto tomada de freepik.es.
Hace 2 Hs

La cotización del dólar "blue" en la City tucumana comenzó la última semana del año con una leve suba, respecto al cierre del viernes, se vende $1.540 y se compra a $1.510.

Con el asueto bancario previsto para el miércoles y el jueves, las de hoy y mañana serán las últimas rondas cambiarias del 2025, por lo que se esperan algunos movimientos, también relacionados con la llegada de las vacaciones de verano, etapa en la que suele incrementarse la demanda de divisas estadounidenses. 

Mientras tanto, el dólar oficial se ofrece a $1.480 y cotiza a $1.424 para la venta, mostrando una variación de un 0,31%, con respecto a la semana pasada. 

El viernes, en la última rueda de una semana reducida por las celebraciones navideñas, el dólar "blue" registró un fuerte avance de $25 y alcanzó un nuevo máximo en dos meses. De esta manera, la divisa paralela cerró a $1.530 para la venta y $1.510 para la compra en la city tucumana, su cotización más elevada desde finales de octubre.

Por su parte, el dólar minorista finalizó sin cambios durante la semana corta y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación, sin presentar variantes a lo largo de las jornadas marcadas por las festividades.

Proyecciones

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectó una inflación acumulada de 11,1% para el semestre diciembre-mayo. Bajo el esquema de bandas indexadas a la inflación, el techo cambiario debería ubicarse en torno a los $1.732,49 hacia fines de julio de 2026, unos $44,49 o 2,6% por encima de los $1.688 que marcan los contratos de dólar futuro para ese mes.

Asimismo, el REM estimó una mediana de $1.577 para el tipo de cambio oficial a fines de mayo de 2026, frente a un techo proyectado de $1.663,86 para ese mismo período, consistente con la inflación esperada.

