Una nueva clasificación médica: qué se sabe de la diabetes tipo 5 y por qué genera alarma

Aunque en los registros y el conocimiento general la diabetes tipo 1 y 2 sean las de mayor frecuencia, existen otras variantes de estas enfermedades que muchas veces no se nombran. Estudios como el del Centro para la Diabetes de la Universidad de Lund, en Suecia, reconocieron el grupo tres (diabetes severa por resistencia a la insulina) y el cuatro (diabetes moderada relacionada con la obesidad). Sin embargo, un quinto grupo se agregó al registro oficial.