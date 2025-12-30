Martín Benítez se tiene fe en Atlético Tucumán: “Le vamos a dar alegrías a nuestra hinchada”

Tras cinco años en el fútbol brasileño, Martín Benítez llega a Atlético Tucumán como un jugador maduro y curtido. La experiencia ganada en una liga superior (como la definió él) le da la autoridad para ser uno de los referentes del plantel pese a haber llegado hace unos días. Después de una de sus primeras prácticas, el ex Independiente abrió su corazón, habló en rueda de prensa y le envió varios mensajes a los hinchas.
Como si quisiera aclarar que lo visto en el entrenamiento está lejos de su mejor versión, el volante hace hincapié en su estado físico. “Vengo de dos meses sin jugar; voy de a poco pero me voy a poner a la altura físicamente lo antes posible”, promete. Y también palpita lo que puede ser una clave en el año “decano”. “Estoy haciendo doble turno con Leandro Díaz y nos vamos entendiendo; si Dios quiere vamos a formar una gran dupla y le vamos a dar alegrías a la hinchada”, proyecta.
Si bien la gente de Atlético recuerda aquel Benítez explosivo que lo amargó con la camiseta de Independiente en la Copa Sudamericana 2017, el jugador remarca que su rol fue cambiando con el correr de los años. “Antes jugaba más por afuera, pero con el tiempo me fui tirando hacia el medio. Hoy soy un interno o un enganche”, detalla. “Igual, los pases filtrados y los remates de afuera siempre están”, tranquiliza.
Cuando habla, al igual que lo que hace en la cancha, Benítez piensa y luego ejecuta. Consultado sobre la posibilidad de que el entrenador lo necesite como extremo, no se muestra muy convencido. “El DT está en el día a día, él sabrá cuál es la mejor opción”, dice.
Con 31 años, el título de la Copa Sudamericana con el “Rojo”, y sus cinco años en Brasil (con paso por tres de los equipos más grandes de ese país), su trayectoria habla por sí sola. “Quiero ser un líder positivo. Muchos chicos me toman como referente por mi carrera, pero a mí me gusta ser uno más dentro del grupo”, afirma. “Les voy a transmitir mi experiencia con la mayor humildad”, sostiene.
El futbolista, de último paso por Goiás, también recuerda las dificultades que conllevaba jugar en el "José Fierro". “Venir a Tucumán siempre fue dificilísimo; incluso sacar un empate nos costaba", cuenta sobre su experiencia jugando en el Monumental con Independiente. "Queremos que este año sea igual; que nadie quiera venir a jugar con nosotros aquí”, agrega con esperanza de que 2026 le devuelva a Atlético sus mejores recuerdos.
El oriundo de Misiones se muestra convencido por la idea de Hugo Colace. “Me gusta su forma de vivir el fútbol. La idea es ser un equipo con coraje, que juega para adelante, que recupera rápido y se va al ataque. Queremos ser un equipo que contagie al hincha”, advierte antes de dejar una promesa para todos los "decanos". “Algunos me siguen identificando con Independiente, pero hoy me debo a Atlético. Voy a dejar la vida por estos colores”, remata.
La trayectoria de Benítez, el flamante refuerzo de Atlético
El mediapunta comenzó su carrera en Independiente, en años turbulentos para el club. En 2011 debutó de la mano de Ramón Díaz, y en 2013 fue parte del plantel que descendió por primera vez en la historia del “Rojo”.
Benítez se quedó a lucharla en la Primera B Nacional y, un año más tarde, logró devolver a Independiente a la máxima categoría, de la mano de Omar De Felippe. Continuó en el “Diablo”, fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2017 (con el recordado gol que eliminó a Atlético), y en 2020 partió hacia el fútbol brasileño.
Allí jugó en Vasco da Gama, Sao Paulo, Gremio, América Mineiro y Goiás. Ganó el Campeonato Paulista con Sao Paulo, y el Campeonato Gaúcho con Gremio. En este 2025 tuvo un año complicado y dividido en dos partes bien marcadas.
En la primera mitad jugó nueve partidos con América Mineiro, entre la Serie B y el torneo estadual; y nueve encuentros en el segundo semestre con Goiás, todos por la segunda división del Brasileirao. No convirtió goles y dio una sola asistencia.
Tras esta última experiencia llegó a Tucumán decidido a volver a brillar en el fútbol argentino; algo con lo que sueñan todos en 25 de Mayo y Chile.