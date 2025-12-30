Martín Benítez se tiene fe en Atlético Tucumán: “Le vamos a dar alegrías a nuestra hinchada”

Como si quisiera aclarar que lo visto en el entrenamiento está lejos de su mejor versión, el volante hace hincapié en su estado físico. “Vengo de dos meses sin jugar; voy de a poco pero me voy a poner a la altura físicamente lo antes posible”, promete. Y también palpita lo que puede ser una clave en el año “decano”. “Estoy haciendo doble turno con Leandro Díaz y nos vamos entendiendo; si Dios quiere vamos a formar una gran dupla y le vamos a dar alegrías a la hinchada”, proyecta.