Las principales ciudades del mundo están cancelando sus festejos de Año Nuevo: ¿por qué?

En algunas ciudades del mundo no habrá fuegos artificiales, tampoco bullicio de festejos abarrotados frente a los monumentos emblemáticos por la llegada del nuevo año 2026. En París, Sydney y Tokio las celebraciones se reservarán a los brindis hogareños o celebraciones más reducidas como medida de precaución ante las amenazas de seguridad alrededor del mundo.
Este año los Campos Elíseos estarán más silenciosos que de costumbre. En Bondi Beach el cielo no mostrará más que las estrellas de siempre y en la estación de trenes de Shibuya tampoco habrá cuenta regresiva. A pesar de que las exhibiciones de fuegos artificiales y fiestas sean lo regular cuando el reloj marca las 12 y en la bienvenida a un nuevo año, el sabor amargo que dejan los últimos meses del 2025 llevó a los centros del mundo a moderar sus festejos.
Las medidas se dieron a raíz de incidentes trágicos en algunas localidades, mientras que en otras se tomó como medida preventiva para garantizar la seguridad, que puede verse vulnerada durante los eventos de semejante magnitud. Mientras que algunos festejos se cancelaron, otros se modificaron o redujeron en escala para procurar la integridad de los civiles, así como mostrar respeto a las personas afectadas por tragedias recientes.
Ciudades donde se cancelaron los festejos
Sídney
Una de las ciudades que decidió cancelar algunos de sus festejos fue Sídney, a raíz del tiroteo masivo en Bondi Beach, una de sus principales playas. Se trataba del Elrow XXL Bondi Beach, presentada como la fiesta de fin de año más grande de Sídney y la "banda sonora para la despedida de 2025", con actuaciones exclusivas de HoneyLuv, Kölsch, TSHA, William Kiss y más, y un set especial de cuenta regresiva de Patrick Topping. Los organizadores esperaban que 15.000 personas visitaran la costa más emblemática de Australia para recibir el nuevo año, el número 25 desde que Fuzzy, el promotor del evento, abrió sus puertas.
La Municipalidad de Waverley confirmó la cancelación de los eventos y dijo: "Debido a la situación actual, el Ayuntamiento de Waverley ha tomado la decisión de cancelar los eventos de Nochevieja en Bondi Beach, incluidos elrow XXL Bondi y Local's Lawn", según informó Sky News. Fuzzy también dijo que la decisión se tomó para mantener el foco en mostrar "compasión y cuidado por la comunidad judía de Sydney".
Sin embargo, en un comunicado reciente, el primer ministro de Nuevo Gales del Sur pidió al público "hacerle caso a los terroristas" y asistir a los fuegos artificiales del 31 de diciembre y otros eventos, según Sky News Australia. Minns instó a la población a disfrutar del resto de festejos y aseguró que la policía estaría presente "en cantidades masivas".
Tokio
El evento de cuenta regresiva de Nochevieja celebrado frente a la estación Shibuya en Tokio ha sido cancelado este año, después de que los funcionarios dijeran que estaban preocupados por las grandes multitudes que se reunían alrededor de la estación, según el medio de comunicación local Japan Today. Según el medio, el alcalde de Shibuya, Ken Hasebe, también expresó su preocupación por las posibles consecuencias del consumo de alcohol en la calle.
París
En París, el concierto planeado para la víspera de Año Nuevo de este año fue cancelado, según el medio de comunicación local sortiraparis.com, lo que según el medio fue a petición de la prefectura de policía de París por preocupaciones de seguridad. Según se informa, la policía pidió al alcalde que cancelara el concierto para reducir el riesgo de estampidas y disturbios debido a las enormes multitudes que suelen asistir al concierto de los Campos Elíseos. De todas formas, todavía habrá un espectáculo de fuegos artificiales, por lo que no se han cancelado todas las celebraciones.
¿Qué sucederá en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el FBI presuntamente desbarató un plan para un atentado con bomba en Nochevieja en Los Ángeles, arrestando a cuatro presuntos sospechosos de planear ataques coordinados en múltiples ubicaciones. Aunque las autoridades no vincularon estas detenciones con ningún lugar específico del evento, la interrupción acentuó la urgencia de la planificación de la seguridad para la temporada de fin de año. Según el Mirror US, a pesar de la amenaza terrorista, Los Ángeles aún no canceló oficialmente ninguno de sus eventos de Nochevieja.
A pesar de las cancelaciones en algunas ciudades, todavía se espera que se lleven a cabo otras celebraciones importantes, incluida la icónica fiesta de Times Square en la ciudad de Nueva York, donde tradicionalmente se reúnen alrededor de un millón de personas para la caída de la bola.