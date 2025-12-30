Las principales ciudades del mundo están cancelando sus festejos de Año Nuevo: ¿por qué?

Una de las ciudades que decidió cancelar algunos de sus festejos fue Sídney, a raíz del tiroteo masivo en Bondi Beach, una de sus principales playas. Se trataba del Elrow XXL Bondi Beach, presentada como la fiesta de fin de año más grande de Sídney y la "banda sonora para la despedida de 2025", con actuaciones exclusivas de HoneyLuv, Kölsch, TSHA, William Kiss y más, y un set especial de cuenta regresiva de Patrick Topping. Los organizadores esperaban que 15.000 personas visitaran la costa más emblemática de Australia para recibir el nuevo año, el número 25 desde que Fuzzy, el promotor del evento, abrió sus puertas.