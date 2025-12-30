Secciones
Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

La imagen fue difundida por el intendente de Ezeiza y se volvió viral entre los fanáticos de Tristán Suárez.

CONTENTO. Lionel Messi posó con la camiseta de Tristán Suárez, equipo que milita en la Primera Nacional. CONTENTO. Lionel Messi posó con la camiseta de Tristán Suárez, equipo que milita en la Primera Nacional.
Hace 3 Hs

Durante su estadía en Rosario y el receso de la MLS, Lionel Messi volvió a ser noticia en Argentina. Esta vez, no por un gol ni un premio, sino por una foto muy especial: el capitán de la Selección posó con la camiseta de Tristán Suárez, club que milita en la Primera Nacional.

La imagen fue publicada por Gastón Granados, intendente de Ezeiza y simpatizante del club bonaerense, quien acompañó la foto con un mensaje: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo”.

Rápidamente, los hinchas del ascenso convirtieron la foto en viral. La imagen significó un gesto de cercanía con instituciones que, pese a su menor exposición mediática, mantienen una enorme tradición futbolera.

No es la primera vez que Messi posa con camisetas del ascenso: antes lo hizo con Chacarita, Atlanta y Midland.

Un gesto que trasciende la rivalidad

Mientras disfruta de su familia y se prepara para un año clave, Messi volvió a demostrar que su figura conecta con todo el fútbol argentino, desde los gigantes hasta los clubes más humildes.

