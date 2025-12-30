Secciones
A 12 años del accidente, la esposa de Schumacher rompió el silencio con un mensaje conmovedor

Corinna habló del duro presente del ídolo alemán y del amor incondicional que sostiene a la familia desde 2013.

CONMOVEDOR. El mensaje fue difundido por una cuenta de X dedicada a la vida y trayectoria del piloto alemán. CONMOVEDOR. El mensaje fue difundido por una cuenta de X dedicada a la vida y trayectoria del piloto alemán.
Hace 3 Hs

Han pasado 12 años desde aquel 29 de diciembre de 2013 que marcó para siempre la vida de Michael Schumacher. El accidente mientras esquiaba en los Alpes cambió todo para la leyenda de la Fórmula 1 y desde entonces, el silencio y la reserva fueron la respuesta de la familia ante el interés mundial por su estado de salud.

En las últimas horas, una cuenta de X dedicada a la trayectoria del piloto alemán -y autorizada por su entorno- difundió un mensaje de Corinna Schumacher, su esposa, que volvió a conmover a los fanáticos. Allí, la mujer habló desde el dolor, pero también desde el amor incondicional que sostiene a la familia desde hace más de una década.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo: también lo extrañan nuestros hijos, la familia, su padre y todos los que lo quieren. Todos lo extrañan, pero Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Y cada día me demuestra lo fuerte que es”, expresó Corinna en uno de los testimonios más íntimos sobre la situación.

A pesar del impacto global que generó el mensaje, el entorno mantiene el hermetismo que lo caracteriza desde 2013. No hay partes médicos oficiales ni exposiciones públicas: la prioridad fue siempre preservar la intimidad familiar y la dignidad del siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

Una leyenda rodeada de silencio

Lo poco que se sabe es que Schumacher recibe atención permanente en su residencia, adaptada con tecnología de última generación y con un equipo médico especializado. Mientras tanto, el mundo del automovilismo sigue enviándole mensajes de respeto y admiración, sosteniendo la esperanza y el recuerdo intactos.

