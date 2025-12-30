Lo que deberá hacer cada signo del horóscopo chino para tener un cierre de año transformador, según Ludovica Squirru

Los signos favorecidos y los que deberán estar bajo alerta

Sin embargo, el cosmos no afecta a todos por igual. Mientras que la energía fluye con una armonía envidiable para la Rata, el Búfalo, el Dragón, el Mono y el Gallo, quienes se verán beneficiados por esta corriente de claridad, otros deberán encender las alarmas de precaución. Los nacidos bajo el signo del Tigre enfrentan un "alerta de choque"; para ellos, la recomendación de Squirru es tajante: mantener la calma y evitar impulsos que puedan complicar innecesariamente el cierre del ciclo.