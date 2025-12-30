Lo que deberá hacer cada signo del horóscopo chino para tener un cierre de año transformador, según Ludovica Squirru

El 2025 se agota con las horas y cada vez que el reloj avanza, un pequeño impulso surge en nosotros. ¿Cómo será el 2026? ¿Qué emociones, qué oportunidades, qué destinos deparará? Aún es temprano para saberlo. Pero mientras estamos en pleno tiempo de balances y nostalgia, será mejor prestar atención al horóscopo chino para concluir de la mejor manera el último año.
El nuevo ciclo anual está a punto de comenzar en el calendario gregoriano, y todos los días previos se tratan de jornadas cruciales. La energía del Mono, travieso, ingenioso y astuto, marcará los últimos días de diciembre. Para estar en sintonía con el ambiente previo al brindis y recibir el año preparados, la reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que la recta final del año invita al movimiento, la mudanza y a la manifestación de los deseos.
La referente de la filosofía oriental señaló cuáles son esas actitudes que los signos deberán adoptar para evitar “choques energéticos” en el cierre de año. Para la pitonisa, esta época está marcada por la vibración de la culminación y el brillo, favorecedor si estamos dispuestos a ser astutos y mover las piezas finales del tablero.
Los signos favorecidos y los que deberán estar bajo alerta
Sin embargo, el cosmos no afecta a todos por igual. Mientras que la energía fluye con una armonía envidiable para la Rata, el Búfalo, el Dragón, el Mono y el Gallo, quienes se verán beneficiados por esta corriente de claridad, otros deberán encender las alarmas de precaución. Los nacidos bajo el signo del Tigre enfrentan un "alerta de choque"; para ellos, la recomendación de Squirru es tajante: mantener la calma y evitar impulsos que puedan complicar innecesariamente el cierre del ciclo.
Qué hacer y qué evitar en los días previos al Año Nuevo
Para quienes buscan sintonizar con la abundancia antes de que el reloj marque las doce, Ludovica señala que estamos en jornadas bendecidas para acciones trascendentales. Es un tiempo ideal para orar, decretar y concebir, pero también para decisiones prácticas de gran escala como mudanzas o viajes. El trabajo social y la conexión con el otro aparecen como pilares para elevar la frecuencia espiritual.
Pero cuidado, porque así como hay puertas que se abren, hay acciones que podrían generar cortocircuitos energéticos. La tradición oriental sugiere evitar terminantemente remover la tierra (no cavar ni sembrar) y, curiosamente, no cambiar de lugar la cama durante estas horas. La energía del hogar debe permanecer estable y cimentada. Del mismo modo, se aconseja postergar instalaciones de gas o electricidad para evitar que el estrés técnico se traslade al plano emocional.
"Cimentar" para recibir el 2026
A medida que nos acercamos al 31 de diciembre, la clave reside en la palabra "cimentar". Tras haber transitado días de introspección y energía Yin, la enseñanza es clara: los grandes hitos de la vida requieren una base sólida. Por eso, visitar a esos amigos y familiares que nutren el alma no es solo un compromiso social, sino una necesidad para llegar al brindis con la vibración alta.