Messi en 2025: números de un año extraordinario

El astro firmó un 2025 sobresaliente: llevó a Inter Miami a su primer título de la MLS y también dejó huella con la Selección Argentina.

Francisco Iturri
Por Francisco Iturri Hace 1 Hs

El 2025 quedará marcado como uno de esos años que desafían cualquier lógica vinculada al paso del tiempo. A los 38 años, Lionel Messi no solo sostuvo su vigencia en la alta competencia, sino que volvió a ser determinante, decisivo y protagonista absoluto tanto en su club como en la Selección Argentina.

Durante 2025, Messi disputó competencias oficiales tanto a nivel clubes como con la Selección. Con Inter Miami tuvo participación en la MLS, en instancias decisivas del campeonato y en compromisos internacionales, mientras que con Argentina sumó partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas.

En total, el rosarino acumuló 53 partidos oficiales en el año, repartidos entre Inter de Miami y la Selección Argentina. Lejos de administrar esfuerzos, fue titular en la mayoría de los encuentros importantes y respondió con producción ofensiva constante.

El punto más alto del año para Lionel Messi fue la consagración de Inter Miami en la MLS, el primer título de liga en la historia del club. El rosarino fue una pieza central a lo largo de todo el torneo: disputó la mayoría de los partidos decisivos, aportó 29 goles y 16 asistencias en la temporada, números que lo ubicaron como el principal generador ofensivo del equipo. 

Los números del 2025

En materia estadística, el año de Messi se sostuvo en registros propios de un futbolista en plena madurez competitiva:

Major League Soccer (Inter Miami)

  • Partidos jugados: 28
  • Goles convertidos: 29
  • Asistencias: 16

Copa de Campeones CONCACAF (Inter Miami)

  • Partidos jugados: 7
  • Goles convertidos: 5
  • Asistencias: 1

Playoffs de la MLS (Inter Miami)

  • Partidos jugados: 6
  • Goles convertidos: 6
  • Asistencias: 7

Mundial de Clubes (Inter Miami)

  • Partidos jugados: 4
  • Goles convertidos: 1
  • Asistencias: 0

Leagues Cup (Inter Miami)

  • Partidos jugados: 4
  • Goles convertidos: 2
  • Asistencias: 2

Eliminatorias Sudamericanas (Selección Argentina)

  • Partidos jugados: 2
  • Goles convertidos: 2 (vs. Venezuela)

Amistosos Internacionales (Selección Argentina)

  • Partidos jugados: 2
  • Goles convertidos: 1 (vs. Angola)
  • Asistencias: 3

Los goles que definieron el año

El 2025 también dejó una colección de jugadas que ayudan a explicar por qué Messi sigue siendo decisivo. Para La Gaceta, basado en la importancia que tuvieron, estos fueron algunos de los más destacados:

1) Gol contra Montreal - MLS
Un verdadero golazo donde, por más que esté rodeado de jugadores rivales, encuentra un hueco para definir de manera infalible.

2)Tiro libre al Porto - Mundial de Clubes de la FIFA 2025
Una obra de arte que sirvió para darle la victoria a Inter por la segunda fecha del MDC.

3) Gol para Argentina contra Venezuela en cancha de River
Tal vez el último encuentro que tuvo Messi de local por Eliminatorias Sudamericanas, contó con una delicadeza del 10 rosarino para sellar la goleada albiceleste.

El horizonte inmediato ya pone la mirada en 2026, un año que volverá a tener a Messi como protagonista en escenarios de máxima exigencia.

En marzo llegará la Finalissima frente a España y pocos meses después aparecerá el gran objetivo: el Mundial en Norteamérica, donde Argentina defenderá el título y Messi afrontará su última Copa del Mundo. Tras un 2025 de plena vigencia, el desafío será extender esa influencia al escenario más grande de todos.

