Messi en 2025: números de un año extraordinario

El punto más alto del año para Lionel Messi fue la consagración de Inter Miami en la MLS, el primer título de liga en la historia del club. El rosarino fue una pieza central a lo largo de todo el torneo: disputó la mayoría de los partidos decisivos, aportó 29 goles y 16 asistencias en la temporada, números que lo ubicaron como el principal generador ofensivo del equipo.