Milei recibirá al viceprimer ministro de Nueva Zelanda y abre la puerta a acuerdos comerciales bilaterales

En el tramo final de 2025, el presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en una reunión que se perfila como un nuevo gesto de alineamiento político e ideológico entre ambos gobiernos. El encuentro está previsto para las 14 y se desarrollará luego de que el mandatario argentino participe de una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer.
Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la reunión podría abrir la puerta a eventuales acuerdos comerciales entre Argentina y Nueva Zelanda, en un contexto de afinidad ideológica entre ambos dirigentes y de búsqueda de vínculos estratégicos a nivel internacional.
Seymour es el líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), de orientación ultraliberal, fundado en 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. Su espacio integra la actual coalición de gobierno neozelandesa encabezada por el primer ministro Christopher Luxon, junto al Partido Nacional y New Zealand First, en una alianza inédita en la historia política del país oceánico, al reunir por primera vez a tres fuerzas en el Ejecutivo.
El dirigente asumió como viceprimer ministro el pasado 31 de mayo, en el segundo tramo del actual gobierno, en reemplazo de Winston Peters. A comienzos de este año, generó una fuerte controversia al impulsar un proyecto que buscaba redefinir los derechos de la población indígena, especialmente del pueblo maorí. La iniciativa pretendía reinterpretar el tratado fundacional firmado en 1840 entre la Corona británica y las tribus originarias, lo que desató multitudinarias protestas en Nueva Zelanda.
De perfil excéntrico y discurso frontal, Seymour se ha definido a sí mismo como alguien a quien “no le importa lo que piense la gente”, y ha señalado públicamente su decisión de dejar el alcohol. Con apenas 37 años, se convirtió en una de las figuras más influyentes del oficialismo neozelandés.
En línea con el ideario libertario de Milei, el funcionario propuso reducir la estructura del Estado de 41 a 20 ministerios, al considerar que el gobierno estaba sobredimensionado. “La fusión de hoy es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Un gobierno más pequeño y eficiente tendría 20 ministros y no más de 30”, sostuvo en su momento.
También fue una de las voces más críticas de la estrategia sanitaria aplicada por el anterior gobierno laborista durante la pandemia de Covid-19, un punto que lo acerca al presidente argentino, quien ha cuestionado duramente las políticas de aislamiento adoptadas durante la gestión de Alberto Fernández.
Este martes, Seymour llegará a Balcarce 50 para mantener una audiencia con Milei, en un encuentro que también contará con la participación del canciller Pablo Quirno. Según fuentes oficiales, el diálogo girará en torno a la cooperación bilateral, con especial énfasis en posibles acuerdos comerciales y afinidades en materia de reformas estructurales.
Ambos dirigentes comparten una visión centrada en la defensa de la libertad individual, la reducción del gasto público y la promoción de economías de mercado, ejes que marcarán la agenda del intercambio.
Además, en el último día hábil del año, el Presidente grabará una entrevista con el periodista y conferencista argentino radicado en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, que será emitida en el programa “Oppenheimer Presenta”.
En paralelo, el Gobierno argentino avanza en su estrategia internacional con la mirada puesta en 2026. Milei impulsa la conformación de un polo de derecha a nivel regional y global, con la intención de consolidar un eje político alineado con figuras como Donald Trump (Estados Unidos), Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría) y Benjamín Netanyahu (Israel). Esa hoja de ruta comenzó a delinearse durante el Foro de Davos de enero de 2024 y busca posicionar a la Argentina como un actor central dentro de ese entramado ideológico internacional.