Milei recibirá al viceprimer ministro de Nueva Zelanda y abre la puerta a acuerdos comerciales bilaterales

En paralelo, el Gobierno argentino avanza en su estrategia internacional con la mirada puesta en 2026. Milei impulsa la conformación de un polo de derecha a nivel regional y global, con la intención de consolidar un eje político alineado con figuras como Donald Trump (Estados Unidos), Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría) y Benjamín Netanyahu (Israel). Esa hoja de ruta comenzó a delinearse durante el Foro de Davos de enero de 2024 y busca posicionar a la Argentina como un actor central dentro de ese entramado ideológico internacional.