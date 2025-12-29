Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

La novela entre Hinestroza y Boca suma otro capítulo

La transferencia del jugador sigue sin formalizarse porque el delantero y Atlético Nacional no logran ponerse de acuerdo en cuestiones contractuales.

El extremo de 23 años está encaminado a ser el primer refuerzo del club de la Ribera de cara al 2026. El extremo de 23 años está encaminado a ser el primer refuerzo del club de la Ribera de cara al 2026.
Hace 3 Hs

La novela por el posible primer refuerzo de Boca Juniors para 2026 sigue dando qué hablar: cuando todo indicaba que la llegada de Marino Hinestroza estaba prácticamente cerrada, con acuerdos entre clubes y contrato listo hasta diciembre de 2029, surgió un conflicto que resulta difícil de destrabar.

Atlético Nacional niega una deuda con Hinestroza

Atlético Nacional niega una deuda con Hinestroza

Según la información oficial del club colombiano, la razón principal por la que la operación no se cerró no tiene que ver con Boca, sino con una “traba interna” entre Nacional y el propio jugador. La disputa giraría en torno a los porcentajes de la transferencia, un desacuerdo que todavía no tiene solución. 

En su comunicado, la institución paisa fue tajante al negar versiones sobre una supuesta deuda con Hinestroza y al recordar que no suele comentar públicamente negociaciones en curso, algo que generó aún más incertidumbre sobre el futuro del pase. 

El comunicado emitido por parte del club verdolaga. | Fuente: Instagram @nacionaloficial El comunicado emitido por parte del club verdolaga. | Fuente: Instagram @nacionaloficial

Del lado de Boca, en tanto, aseguran que tanto el acuerdo económico con Nacional como el contrato con el jugador están resueltos, y confían en que la situación se resolverá y el extremo colombiano podrá sumarse a la pretemporada. Sin embargo, por ahora la oficialización sigue en pausa hasta que se destrabe este conflicto interno.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsColombiaRepública ArgentinaAtlético Nacional de MedellínLiga Profesional de FútbolMarino Hinestroza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
2

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
3

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
4

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
5

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025
6

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Más Noticias
Escándalo en la AFA: así sería la maniobra para desviar millones de dólares a empresas sin actividad en Estados Unidos

Escándalo en la AFA: así sería la maniobra para desviar millones de dólares a empresas sin actividad en Estados Unidos

Anthony Joshua, el boxeador que noqueó a Jake Paul, sufrió un accidente que dejó dos muertos en Nigeria

Anthony Joshua, el boxeador que noqueó a Jake Paul, sufrió un accidente que dejó dos muertos en Nigeria

Franco García habló sobre su futuro y les dejó un mensaje a los hinchas de San Martín

Franco García habló sobre su futuro y les dejó un mensaje a los hinchas de San Martín

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Degollaron a una mujer durante una pelea

Degollaron a una mujer durante una pelea

Comentarios