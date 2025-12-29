La novela entre Hinestroza y Boca suma otro capítulo

La novela por el posible primer refuerzo de Boca Juniors para 2026 sigue dando qué hablar: cuando todo indicaba que la llegada de Marino Hinestroza estaba prácticamente cerrada, con acuerdos entre clubes y contrato listo hasta diciembre de 2029, surgió un conflicto que resulta difícil de destrabar.
Según la información oficial del club colombiano, la razón principal por la que la operación no se cerró no tiene que ver con Boca, sino con una “traba interna” entre Nacional y el propio jugador. La disputa giraría en torno a los porcentajes de la transferencia, un desacuerdo que todavía no tiene solución.
En su comunicado, la institución paisa fue tajante al negar versiones sobre una supuesta deuda con Hinestroza y al recordar que no suele comentar públicamente negociaciones en curso, algo que generó aún más incertidumbre sobre el futuro del pase.
Del lado de Boca, en tanto, aseguran que tanto el acuerdo económico con Nacional como el contrato con el jugador están resueltos, y confían en que la situación se resolverá y el extremo colombiano podrá sumarse a la pretemporada. Sin embargo, por ahora la oficialización sigue en pausa hasta que se destrabe este conflicto interno.