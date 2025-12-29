Juan Román Riquelme ya eligió al DT de Boca: quién será el entrenador en 2026

Después de semanas de especulaciones, silencios y versiones cruzadas, en Boca la decisión ya está tomada. Juan Román Riquelme resolvió quién será el entrenador que conducirá al equipo en el regreso a la Copa Libertadores y el elegido es Claudio Úbeda. “Sifón” continuará al frente del plantel profesional durante 2026, en un año clave para el club.
La confirmación llegó sobre el cierre de 2025 y puso fin a un debate interno que se extendió más de lo esperado. Úbeda, de 56 años, iniciará la pretemporada este viernes 2 de enero en Boca Predio, cuando el plantel vuelva al trabajo tras el receso. No habrá anuncio en redes sociales porque, al fin y al cabo, el entrenador tiene contrato vigente hasta junio, firmado originalmente como parte del cuerpo técnico que encabezaba Miguel Ángel Russo, y la dirigencia decidió respetar ese vínculo.
La continuidad no estuvo exenta de dudas. La eliminación ante Racing Club en el Torneo Clausura, con el polémico cambio de Exequiel Zeballos cuando era uno de los mejores del equipo, generó un fuerte ruido en La Bombonera y reabrió la discusión sobre el futuro del banco "xeneize". Incluso circularon nombres de peso como Eduardo Domínguez y, una vez más, Antonio Mohamed. Sin embargo, ninguno avanzó.
¿Por qué Riquelme eligió sostener a Úbeda? En Boca explican que se trata de una decisión pensada y no coyuntural. El presidente confía en el trabajo del DT, lo conoce de cerca desde su etapa como ayudante de Russo y valora, sobre todo, el respaldo que tiene dentro del vestuario. El plantel lo banca y eso pesó en una evaluación que llevó tiempo.
Desde que asumió tras el fallecimiento de Russo, Úbeda logró ordenar al equipo, encontrar un once repetido y recuperar rendimientos individuales. Boca venció a River Plate en la Bombonera, consiguió la clasificación a la Libertadores por la tabla anual y cerró su ciclo con un balance de siete victorias y tres derrotas en diez partidos. Los números no borran las críticas ni la falta de títulos, pero explican por qué la dirigencia decidió darle continuidad.
Con Riquelme al mando del club, referentes como Leandro Paredes y Edinson Cavani dentro del plantel y Úbeda en el banco, Boca empieza a delinear el organigrama con el que afrontará 2026. El gran objetivo está en volver a ser protagonista en la Copa Libertadores después de dos ausencias consecutivas que dejaron huella.
El viernes, en Ezeiza, no hará falta ningún comunicado para confirmar la decisión. La imagen de Úbeda encabezando el primer entrenamiento del año será la señal de que Boca ya tiene DT y el elegido para la Libertadores es “Sifón”.