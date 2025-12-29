Juan Román Riquelme ya eligió al DT de Boca: quién será el entrenador en 2026

La confirmación llegó sobre el cierre de 2025 y puso fin a un debate interno que se extendió más de lo esperado. Úbeda, de 56 años, iniciará la pretemporada este viernes 2 de enero en Boca Predio, cuando el plantel vuelva al trabajo tras el receso. No habrá anuncio en redes sociales porque, al fin y al cabo, el entrenador tiene contrato vigente hasta junio, firmado originalmente como parte del cuerpo técnico que encabezaba Miguel Ángel Russo, y la dirigencia decidió respetar ese vínculo.