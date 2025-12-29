Oficialmente se dictará contenido sobre cuarteto en todas las escuelas de Córdoba

Con el respaldo internacional de la UNESCO, el cuarteto alcanzó un hito histórico en Córdoba al integrarse como contenido obligatorio en el sistema educativo de la provincia. Esta medida, oficializada por el Gobierno, garantiza que el género deje de ser solo una expresión popular para recibir un tratamiento formal en todos los niveles y modalidades de enseñanza.
La implementación se formalizó a través del Decreto Nº 257, el cual califica al cuarteto como una expresión musical de raíz folklórica esencial para el patrimonio cordobés. La normativa busca preservar la identidad local a través de las aulas, otorgando un marco institucional. El abordaje de este género se realizará principalmente dentro del área de Educación Artística, aunque también se contempla su estudio transversal en otras materias según las directrices del Ministerio de Educación.
¿Cómo se dará el contenido sobre cuarteto en las escuelas?
La normativa también ratifica dos efemérides fundamentales para la cultura local: el 4 de junio como Día del Cuarteto y el 12 de enero como Día del Piano Saltarín, fecha que rinde tributo a Leonor Marzano. Estas conmemoraciones oficiales fortalecen el reconocimiento institucional hacia los referentes que forjaron la identidad musical de la región. El establecimiento de estas fechas permite que el calendario escolar y cultural integre formalmente los hitos más relevantes de este género.
Mediante esta iniciativa, el gobierno provincial pretende asegurar la protección de una manifestación artística clave y promover su conocimiento entre los jóvenes. La incorporación del cuarteto al ámbito pedagógico funciona como una herramienta para difundir y dar visibilidad a una historia que define a la comunidad cordobesa. Al enseñar este legado en las aulas, se garantiza que una parte esencial del patrimonio cultural continúe vigente en el tiempo y mantenga su vínculo con la sociedad.
El cuarteto ya era un tema especial en las escuelas en Córdoba
La provincia de Córdoba expande ahora una iniciativa que la administración municipal inició en 2022 mediante la Resolución 126/22. Aquella normativa pionera estableció la enseñanza obligatoria del cuarteto en jardines y escuelas municipales, tras su declaración previa como Patrimonio Cultural Inmaterial. Dicha implementación resultó clave para que, recientemente, la UNESCO otorgara al género el reconocimiento mundial como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al fortalecer la identidad local desde la educación inicial y primaria.
En sintonía con este avance, las autoridades educativas presentaron el documento "El cuarteto cordobés: patrimonio vivo y memoria colectiva en la escuela". Este material funciona como una guía pedagógica para diseñar actividades didácticas que integren la música, la danza y los saberes populares dentro del estudio del folklore. Para su redacción, se tomaron como base las experiencias previas de la ciudad de Córdoba, así como investigaciones académicas y trabajos desarrollados directamente en las aulas por docentes locales