Oficialmente se dictará contenido sobre cuarteto en todas las escuelas de Córdoba

Mediante esta iniciativa, el gobierno provincial pretende asegurar la protección de una manifestación artística clave y promover su conocimiento entre los jóvenes. La incorporación del cuarteto al ámbito pedagógico funciona como una herramienta para difundir y dar visibilidad a una historia que define a la comunidad cordobesa. Al enseñar este legado en las aulas, se garantiza que una parte esencial del patrimonio cultural continúe vigente en el tiempo y mantenga su vínculo con la sociedad.