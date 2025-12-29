Secciones
Anthony Joshua, el boxeador que noqueó a Jake Paul, sufrió un accidente que dejó dos muertos en Nigeria

El ex campeón británico sufrió lesiones leves, pero dos personas fallecieron en el impacto en una autopista de Lagos.

Hace 3 Hs

El boxeador británico Anthony Joshua resultó con heridas leves tras un grave accidente automovilístico ocurrido en Nigeria y que dejó como saldo dos personas fallecidas. El hecho tuvo lugar este lunes por la mañana en la autopista que une Lagos con Ibadan, una de las más transitadas del país africano.

Según informaron medios locales, Joshua viajaba como pasajero en una camioneta Lexus que impactó contra un camión estacionado al costado de la ruta. En el vehículo iban cuatro ocupantes, mientras que su personal de seguridad circulaba en otro auto detrás de ellos. El choque ocurrió alrededor de las 11, hora local.

Imágenes registradas por testigos muestran al boxeador sin remera, aturdido y dolorido, mientras era asistido para salir del asiento trasero. Las escenas también exhiben dos cuerpos tendidos sobre el asfalto, correspondientes a las víctimas fatales del accidente.

Un testigo relató que la caravana estaba compuesta por dos vehículos y que Joshua ocupaba el asiento trasero detrás del conductor. Minutos después del impacto, efectivos del Cuerpo Federal de Seguridad Vial llegaron al lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

Días después de su última pelea

El episodio ocurrió apenas días después de que Joshua derrotara por nocaut al youtuber y boxeador Jake Paul en Miami, en una pelea transmitida mundialmente por streaming. El británico, dos veces campeón del mundo de peso pesado, permanece fuera de peligro y se recupera de las lesiones sufridas en el siniestro.

