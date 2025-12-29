Cinco películas donde ver a Maya Hawke, la estrella de Stranger Things

Maya Hawke tiene solo 26 años. Es actriz, cantante y compositora. Nació en el seno de una familia de artistas, pues su abuela es la exmodelo Nena von Schlebrügge –hoy de 84 años– y sus padres, la modelo y actriz Uma Thurman y el actor y director Ethan Hawke. Su trampolín hacia la pantalla grande fue el personaje de Jo March en la adaptación de la cadena BBC para la miniserie “Mujercitas”, basada en la novela de Louisa May Alcott.