Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

Cinco películas donde ver a Maya Hawke, la estrella de Stranger Things

Conocé en qué otras producciones participó la actriz que conquistó al público de Stranger Things con su personaje, Robin Buckley.

Maya Hawke empezó su carrer en el modelaje, al igual que su madre, Uma Thurman. Maya Hawke empezó su carrer en el modelaje, al igual que su madre, Uma Thurman. Foto: Instagram/maya_hawke
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

La presencia de Maya Hawke parece casi tan magnética como la de su madre y su abuela en sus propias carreras artísticas. Es que desde la primera temporada de Stranger Things, su aparición conquistó a miles de fanáticos. Incluso su número de seguidores en redes sociales incrementó exponencialmente. Lo mismo sucedió con muchos proyectos que llegaron a ella para formar parte de otras series o películas.

Se acerca el final de Stranger Things: ¿cómo será el cierre de la historia?

Se acerca el final de Stranger Things: ¿cómo será el cierre de la historia?

Maya Hawke tiene solo 26 años. Es actriz, cantante y compositora. Nació en el seno de una familia de artistas, pues su abuela es la exmodelo Nena von Schlebrügge –hoy de 84 años– y sus padres, la modelo y actriz Uma Thurman y el actor y director Ethan Hawke. Su trampolín hacia la pantalla grande fue el personaje de Jo March en la adaptación de la cadena BBC para la miniserie “Mujercitas”, basada en la novela de Louisa May Alcott.

Cinco películas para ver a Maya Hawke, de Stranger Things

Once upon a time in Hollywood (2019)

Es una película de Quentin Tarantino ambientada en Los Ángeles en la década de los 60. Sigue al actor en decadencia Rick Dalton interpretado por Leonardo DiCaprio y a su doble de acción, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Maya Hawke le da vida a Linda Kasabian, una joven hippie que promueve la vida de amor y paz. Aunque su aparición fue breve, la elección de Tarantino la consolidó como una verdadera actriz.

Mainstream (2020)

Es una comedia dramática dirigida por Gia Coppola sobre una joven cineasta del West Hollywood que ingresa en el auge de la fama online luego de conocer a un extraño pero llamativo creador de contenido de Internet. La actriz interpreta a Frankie Cabot, la protagonista, que busca triunfar en un mundo marcado por las redes sociales.

La calle del terror, parte 1: 1994 (2021)

Maya Hawke se pone en la piel de uno de los personajes del grupo perseguido por fenómenos terroríficos. Es la primera parte de una trilogía basada en libros de terror. La historia está ambientada en 1994 y sigue a un grupo de amigos que descubren secretos tenebrosos de su pueblo. Juntos enfrentarán una antigua maldición que pasó de generación en generación.

Inside Out 2 (2024)

Es la secuela animada de Inside Out (o Intensamente), la película de Disney que muestra la vida de Riley Andersen desde su interior, desde el funcionamiento de sus emociones. En esta segunda parte, Riley empieza a atravesar los cambios propios de su pubertad y aparecen nuevas emociones. Hawke le da voz a Ansiedad, el personaje que se presenta como el antagonista ambivalente de la secuela.

The hunger games: sunrise on the reaping (2026)

Aunque todavía no se estrenó, la quinta película de “Los juegos del hambre” está a punto de llegar al público. Está ambientada 24 años antes de la trilogía original y cuenta cómo fueron los juegos de los que participó Haymitch Abernathy, el mentor del distrito 12 que ayudó a los protagonistas a sobrevivir. Maya Hawke interpreta a Wiress, una excampeona de los juegos que sirve como mentora de su propio distrito.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
2

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
3

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
4

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
5

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud
6

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Más Noticias
¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios