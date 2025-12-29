Cinco películas donde ver a Maya Hawke, la estrella de Stranger Things

La presencia de Maya Hawke parece casi tan magnética como la de su madre y su abuela en sus propias carreras artísticas. Es que desde la primera temporada de Stranger Things, su aparición conquistó a miles de fanáticos. Incluso su número de seguidores en redes sociales incrementó exponencialmente. Lo mismo sucedió con muchos proyectos que llegaron a ella para formar parte de otras series o películas.
Maya Hawke tiene solo 26 años. Es actriz, cantante y compositora. Nació en el seno de una familia de artistas, pues su abuela es la exmodelo Nena von Schlebrügge –hoy de 84 años– y sus padres, la modelo y actriz Uma Thurman y el actor y director Ethan Hawke. Su trampolín hacia la pantalla grande fue el personaje de Jo March en la adaptación de la cadena BBC para la miniserie “Mujercitas”, basada en la novela de Louisa May Alcott.
Cinco películas para ver a Maya Hawke, de Stranger Things
Once upon a time in Hollywood (2019)
Es una película de Quentin Tarantino ambientada en Los Ángeles en la década de los 60. Sigue al actor en decadencia Rick Dalton interpretado por Leonardo DiCaprio y a su doble de acción, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Maya Hawke le da vida a Linda Kasabian, una joven hippie que promueve la vida de amor y paz. Aunque su aparición fue breve, la elección de Tarantino la consolidó como una verdadera actriz.
Mainstream (2020)
Es una comedia dramática dirigida por Gia Coppola sobre una joven cineasta del West Hollywood que ingresa en el auge de la fama online luego de conocer a un extraño pero llamativo creador de contenido de Internet. La actriz interpreta a Frankie Cabot, la protagonista, que busca triunfar en un mundo marcado por las redes sociales.
La calle del terror, parte 1: 1994 (2021)
Maya Hawke se pone en la piel de uno de los personajes del grupo perseguido por fenómenos terroríficos. Es la primera parte de una trilogía basada en libros de terror. La historia está ambientada en 1994 y sigue a un grupo de amigos que descubren secretos tenebrosos de su pueblo. Juntos enfrentarán una antigua maldición que pasó de generación en generación.
Inside Out 2 (2024)
Es la secuela animada de Inside Out (o Intensamente), la película de Disney que muestra la vida de Riley Andersen desde su interior, desde el funcionamiento de sus emociones. En esta segunda parte, Riley empieza a atravesar los cambios propios de su pubertad y aparecen nuevas emociones. Hawke le da voz a Ansiedad, el personaje que se presenta como el antagonista ambivalente de la secuela.
The hunger games: sunrise on the reaping (2026)
Aunque todavía no se estrenó, la quinta película de “Los juegos del hambre” está a punto de llegar al público. Está ambientada 24 años antes de la trilogía original y cuenta cómo fueron los juegos de los que participó Haymitch Abernathy, el mentor del distrito 12 que ayudó a los protagonistas a sobrevivir. Maya Hawke interpreta a Wiress, una excampeona de los juegos que sirve como mentora de su propio distrito.