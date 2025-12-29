Se acerca el final de Stranger Things: ¿cómo será el cierre de la historia?

La famosa casa tiene una historia particular porque durante muchos años se la utilizó como bed and breakfast, es decir, como un tipo de alojamiento turístico pequeño y familiar que ofrece una habitación privada y el desayuno. En 2019 fue vendida por unos U$S350.000. Con la popularidad que le otorgó la serie y las obras de restauración, volvió a ponerse en venta en 2022 por aproximadamente U$S1.500, es decir, más de cuatro veces su valor anterior en el mercado inmobiliario