“Juana Miss Caprichitos”: la perrita Golden que se viralizó por no querer irse de casa de sus "abuelos"

Una perrita rosarina parece pasarla mejor con sus abuelos que con su propia dueña.

“Juana Miss Caprichitos”: la perrita Golden que se viralizó por no querer irse de casa de sus abuelos Foto: TikTok/virzambruno
Hace 5 Hs

Las redes sociales y las mascotas son, tal vez, una de las mejores combinaciones que llegaron con el avance de la tecnología. Gracias a esta evolución, miles de personas pudieron conocer a Juana, una perra Golden Retriever que pasó unas horas en la casa de los padres de su dueña y que no quiso volver a su propio hogar. Las imágenes se compartieron en TikTok y no demoraron en dar vuelta por todo el país.

Loly Antoniale reapareció en Argentina junto a su marido y una foto se volvió viral

“Juana Miss caprichitos, quiero vivir la gran vida con sus abuelos”, escribió Virginia Zambruno, la dueña de Juana, en el video que compartió en TikTok. En él se ve cómo Juana, la tierna Golden, hace todo lo posible para resistirse ante el anuncio de regresar a su casa. Desplomada en el suelo, con mirada de víctima afligida, la perrita no se levanta para seguir las órdenes de su ama.

Juana, la perrita viral de TikTok

Virginia Zambruno ama los animales y, además de Juana, tiene una gata, Greta, y una perra que adoptó hace poco más de dos semanas, Luisa. En su cuenta de TikTok comparte contenido lifestyle y de forma frecuente muestra sus andanzas con Juana, que incluyen desde tardes en la pileta hasta jornadas laborales con la Golden como “secretaria”. Su amor por las mascotas parece ser una herencia familiar porque, tal como se vio en su video viral, sus padres tienen devoción por Juana y tienen sus imágenes enmarcadas en el living.

@virzambruno Juana miss caprichitos💋👑 quiere vivir la gran vida con sus abuelos😂 #perros #goldenretriever #goldenretrieverlife #dogsofttiktok #abuelosynietos ♬ sonido original - Vir Zambruno
" data-video-id="7576436157265808661" data-video-id="7576436157265808661" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" >
@virzambruno

Después de una visita para la que llevó a su perra a la casa de sus padres, Virginia quiso regresar a su hogar. Pero Juana no estuvo tan de acuerdo. Por el contrario, hizo un berrinche que enterneció a todo Internet. Ante los reclamos de “vamos, Juani”, “dale, nena, te tenés que ir” o “Juana, no te podés quedar a vivir con los abuelos”, la Golden ni se inmutó.

Aunque a simple vista la perrita entendía cada una de las indicaciones que se le daban, eligió en cada momento ignorar a su dueña. En una primera instancia, se tiró sobre el piso y, pese a que la tiraron de una de sus patas para que reaccionara, no hubo éxito. De hecho, en cuanto pudo, Juana se escapó para esconderse junto a su “abuelo”, el padre de Virginia, que estaba sentado en un sillón, viendo con gracia la situación.

“Dejala, si querés”, se escucha al “abuelo” decir de fondo. Pero las intenciones de Virginia parecen no ser esas. Es que, según cuentan en el video, los abuelos malcrían a Juana, consintiéndola con comidas especiales y mucho cariño. “Los abuelos le hacen huevito a la mañana”, dice la madre de Zambruno, que también se enternece con la reacción del animal.

Pero los caprichos de Juana no tuvieron final feliz, porque de todos modos terminó, ofendida, en la casa de su dueña, mirándola de reojo tirada en el suelo del baño. “Acá tenemos a la Juana ofendida, porque la traje de la casa de los abuelos y me mira así de feo. ¿Ustedes entienden lo ofendida que está? Bueno, la perra más dramática que conocerán en su vida”, dice Virginia. El video se volvió viral y en poco tiempo superó el millón de visualizaciones.

