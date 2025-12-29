“Juana Miss Caprichitos”: la perrita Golden que se viralizó por no querer irse de casa de sus "abuelos"

Juana, la perrita viral de TikTok

Virginia Zambruno ama los animales y, además de Juana, tiene una gata, Greta, y una perra que adoptó hace poco más de dos semanas, Luisa. En su cuenta de TikTok comparte contenido lifestyle y de forma frecuente muestra sus andanzas con Juana, que incluyen desde tardes en la pileta hasta jornadas laborales con la Golden como “secretaria”. Su amor por las mascotas parece ser una herencia familiar porque, tal como se vio en su video viral, sus padres tienen devoción por Juana y tienen sus imágenes enmarcadas en el living.