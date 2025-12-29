Síndrome del Grinch: por qué Navidad y Año Nuevo deprimen a algunas personas

La especialista Beatriz Goldberg explicó que el fenómeno se manifiesta como una profunda resistencia o malestar ante las festividades, impulsado por una combinación de melancolía, expectativas no cumplidas y la exigencia de mostrarse eufórico. La experta continuó asegurando que el argentino, en particular, posee una veta melancólica que lo lleva a centrarse en “lo que falta” y no en lo que se tiene.