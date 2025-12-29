El audaz look "total black" de Valentina Ginocchio que encendió las redes

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos (ganador de Gran Hermano), volvió a demostrar por qué es una de las referentes de moda más seguidas del momento. Lejos del ruido de la ciudad, la influencer eligió los paisajes vírgenes del sur argentino para disfrutar del verano, pero no lo hizo sola: su estilo único fue el verdadero protagonista.
Con la cordillera y lagos cristalinos como telón de fondo, Valentina posó con un conjunto de alto impacto que rápidamente se volvió viral, cosechando miles de "likes" y elogios en cuestión de minutos.
El look "total black" que es tendencia este verano
La influencer dio cátedra de estilo al combinar frescura con audacia. El outfit elegido para combatir las temperaturas patagónicas consistió en:
Una remera ultra corta (estilo crop top diminuto) con pequeñas mangas.
Una bombacha colaless ultra cavada a tono.
Este estilo "total black" no solo resalta su figura, sino que marca la tendencia de la temporada: prendas minimalistas que priorizan la comodidad sin perder la sensualidad.
Entre montañas y naturaleza: el refugio de Valentina
Desde que se hizo conocida por su paso en la casa más famosa del país para apoyar a su hermano, Valentina ha construido una comunidad propia de fans que admiran su estilo avasallante. En su perfil de Instagram, donde combina texturas y diseños con una impronta personal, la joven salteña dejó en claro que pasar desapercibida no es una opción.
"Su look jamás pasa desapercibido", comentan sus seguidores, quienes destacan la capacidad de la influencer para lucir impecable incluso en entornos agrestes. Las imágenes, capturadas en medio de la paz de la Patagonia, muestran a una Valentina renovada y conectada con la naturaleza.