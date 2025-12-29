El audaz look "total black" de Valentina Ginocchio que encendió las redes

Entre montañas y naturaleza: el refugio de Valentina

Desde que se hizo conocida por su paso en la casa más famosa del país para apoyar a su hermano, Valentina ha construido una comunidad propia de fans que admiran su estilo avasallante. En su perfil de Instagram, donde combina texturas y diseños con una impronta personal, la joven salteña dejó en claro que pasar desapercibida no es una opción.