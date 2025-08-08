De Gran Hermano a la abogacía: la nueva etapa de Marcos Ginocchio

Convertirse en el ganador del reality más famoso del mundo no fue motivo para que la vida de Marcos Ginocchio cambiara de rumbo. Tras consagrarse vencedor de Gran Hermano, el salteño se alejó del mundo mediático, de la exposición de las cámaras y volvió a sus planes iniciales: convertirse en abogado.
El gran ganador de Gran Hermano 2023 anunció en sus redes sociales el logro de uno de sus objetivos personales y profesionales que mantuvo con convicción todos estos años. A 10 meses de haber concluido sus exámenes finales y con una emotiva publicación, anunció que había recibido el título licenciado en Derecho porporcionado por la Universidad Católica de Salta.
La emotiva publicación de Marcos Ginocchio
La imagen que posteó en Instagram indica la satisfacción con la que vivió el momento. Con el título en mano y una sonrisa, volcó el momento en un pie de foto: "Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Marcos.
Marcos recibió su título en una ceremonia formal que contó con la presencia de sus compañeros, autoridades y profesores de la universidad, según señaló el diario Clarín.
Los sentidos comentarios por el logro
La publicación sumó los comentarios emocionados de los seguidores, que siguieron de cerca la trayectoria del ex hermanito, y que sintieron el mismo orgullo por sus victorias. Incluso celebridades felicitaron al campeón de GH y flamante abogado. "¡Crack!", escribió Maxi Espíndola, cantante y exintegrante del dúo MYA
Además, su excompañero y también finalista de la competencia, Nacho Castañares manifestó su orgullo al enterarse de la noticia. "Increíble", expresó con emojis de aplausos.
¿Cuándo se recibió Marcos Ginocchio?
Ginocchio había concluido sus estudios en octubre de 2024. Por ese entonces y a los 24 años, el ganador de GH había compartido otro mensaje de alegría en sus redes sociales con imágenes de celebración y dejando en claro la satisfacción de la finalización de esta etapa.
Marcos sumó varias imágenes de la celebración donde se lo pudo ver posando con el característico cartel que usan los egresados universitarios, que en esta ocasión decía: "Abogado Ginocchio".