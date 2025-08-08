De Gran Hermano a la abogacía: la nueva etapa de Marcos Ginocchio

La emotiva publicación de Marcos Ginocchio

La imagen que posteó en Instagram indica la satisfacción con la que vivió el momento. Con el título en mano y una sonrisa, volcó el momento en un pie de foto: "Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Marcos.