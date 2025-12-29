Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

"Llegué muerto a la clínica": David Kavlin sufrió un infarto después de jugar al pádel

El conductor y ganador del Martín Fierro a mejor panelista fue reanimado luego de sufrir un paro cardíaco tras un infarto agudo de miocardio.

David Kavlin sufrió un infarto de miocardio y un paro cardíaco. David Kavlin sufrió un infarto de miocardio y un paro cardíaco. Fuente: David Kavlin | Instagram @davidkavlin
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

David Kavlin, el conductor de "Mañanas picantes" y "Nuevediario", sufrió un infarto que derivó en un paro cardíaco el fin de semana. El periodista fue reanimado en la clínica, además de que debió ser intervenido quirúrgicamente de forma inmediata. Allí le colocaron un stent para evitar el estrechamiento de las arterias.

Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?

Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?

Tras un episodio crítico, David Kavlin se recupera sin mayores complicaciones, según informaron fuentes cercanas. El periodista fue trasladado a la Clínica La Trinidad de San Isidro, en Buenos Aires, el sábado por la tarde luego de sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de pádel. El cuadro inicial activó los protocolos de emergencia para su traslado inmediato. Sin embargo, Kavlin aclaró que llegó sin vida al establecimiento médico.

David Kavlin sufrió un paro cardíaco luego del infarto

En una entrevista para Teleshow, el periodista contó los detalles del grave incidente. El conductor se encontraba realizando actividad física en la sede central del club Hacoaj, en Tigre, cuando comenzó a sentir la descompensación. “Me encontré con mi hijo Tommy en la sede central del club y el malestar aumentó. Así que Tommy se vistió de héroe y me fue a llamar a la gente de la guardia, que inmediatamente activó un protocolo, me atendieron de manera espectacular", contó Kavlin, resaltando la celeridad del personal y la templanza de su hijo.

"Me hicieron ahí mismo un electrocardiograma, saltó que tenía un infarto, así que se activó el código rojo, vinieron tres ambulancias para llevarme a la clínica”, relató al medio citado. A pesar del efectivo protocolo de emergencia, el cuadro se agravó durante el traslado. "En la ambulancia, hice un paro cardíaco y en la guardia de la clínica me revivieron, donde me salvaron la vida. Llegué muerto”, contó con la voz ronca.

Kavlin atribuyó su cuadro al estrés sufrido en los últimos meses

Los médicos actuaron rápido y le colocaron un stent para normalizar la circulación sanguínea. “La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. Desde el cardiólogo que me atendió en el club hasta los de acá”, expresó visiblemente agradecido.

Luego de detallar los nombres de quienes le ayudaron, adjudicó los motivos del incidente al ritmo de vida acelerado que llevó en los últimos meses. “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañanas picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”, explicó.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Operaron a Tini Stoessel luego de su show con Miranda!: cuáles fueron los motivos de la cirugía

Operaron a Tini Stoessel luego de su show con Miranda!: cuáles fueron los motivos de la cirugía

Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
2

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
3

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud
4

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales
5

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas
6

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Más Noticias
¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios