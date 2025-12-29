"Llegué muerto a la clínica": David Kavlin sufrió un infarto después de jugar al pádel

David Kavlin, el conductor de "Mañanas picantes" y "Nuevediario", sufrió un infarto que derivó en un paro cardíaco el fin de semana. El periodista fue reanimado en la clínica, además de que debió ser intervenido quirúrgicamente de forma inmediata. Allí le colocaron un stent para evitar el estrechamiento de las arterias.
Tras un episodio crítico, David Kavlin se recupera sin mayores complicaciones, según informaron fuentes cercanas. El periodista fue trasladado a la Clínica La Trinidad de San Isidro, en Buenos Aires, el sábado por la tarde luego de sufrir una descompensación mientras jugaba un partido de pádel. El cuadro inicial activó los protocolos de emergencia para su traslado inmediato. Sin embargo, Kavlin aclaró que llegó sin vida al establecimiento médico.
David Kavlin sufrió un paro cardíaco luego del infarto
En una entrevista para Teleshow, el periodista contó los detalles del grave incidente. El conductor se encontraba realizando actividad física en la sede central del club Hacoaj, en Tigre, cuando comenzó a sentir la descompensación. “Me encontré con mi hijo Tommy en la sede central del club y el malestar aumentó. Así que Tommy se vistió de héroe y me fue a llamar a la gente de la guardia, que inmediatamente activó un protocolo, me atendieron de manera espectacular", contó Kavlin, resaltando la celeridad del personal y la templanza de su hijo.
"Me hicieron ahí mismo un electrocardiograma, saltó que tenía un infarto, así que se activó el código rojo, vinieron tres ambulancias para llevarme a la clínica”, relató al medio citado. A pesar del efectivo protocolo de emergencia, el cuadro se agravó durante el traslado. "En la ambulancia, hice un paro cardíaco y en la guardia de la clínica me revivieron, donde me salvaron la vida. Llegué muerto”, contó con la voz ronca.
Kavlin atribuyó su cuadro al estrés sufrido en los últimos meses
Los médicos actuaron rápido y le colocaron un stent para normalizar la circulación sanguínea. “La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. Desde el cardiólogo que me atendió en el club hasta los de acá”, expresó visiblemente agradecido.