"Llegué muerto a la clínica": David Kavlin sufrió un infarto después de jugar al pádel

David Kavlin sufrió un paro cardíaco luego del infarto

En una entrevista para Teleshow, el periodista contó los detalles del grave incidente. El conductor se encontraba realizando actividad física en la sede central del club Hacoaj, en Tigre, cuando comenzó a sentir la descompensación. “Me encontré con mi hijo Tommy en la sede central del club y el malestar aumentó. Así que Tommy se vistió de héroe y me fue a llamar a la gente de la guardia, que inmediatamente activó un protocolo, me atendieron de manera espectacular", contó Kavlin, resaltando la celeridad del personal y la templanza de su hijo.