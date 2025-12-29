Secciones
Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las tormentas llegarán a Tucumán por la noche.

Alerta amarilla para más de la mitad del país. Alerta amarilla para más de la mitad del país. Fuente: El Famaillense
Hace 4 Hs

Los últimos días que le quedan a diciembre están marcados por fenómenos que amenazan tanto los bienes materiales como la continuidad de las actividades cotidianas. Un nuevo aviso del Servicio Meteorológico Nacional anunció que, nuevamente, Tucumán y otras trece provincias se encuentran bajo riesgo por tormentas de gran intensidad que irrumpirán en el antepenúltimo día del año.

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la alerta nivel amarillo para más de la mitad del país: 14 provincias se encuentran avisadas por tormentas eléctricas, las cuales se concentrarán en el norte y el centro del territorio nacional. El fenómeno se distribuirá a lo largo del día, ya que en algunas localidades ocurrirá durante la jornada, mientras que en otras por la tarde y en algunas puntualmente a la noche.

Provincias afectadas

Tanto el noroeste como el noreste están bajo riesgo. La alerta rige sobre Jujuy; parte del oeste y el este de Salta; todo Tucumpan; gran parte de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. La zona este de Santiago del Estero, el oeste y este de Formosa, Chaco completo, el norte de Santa Fe, todo Corrientes y Misiones también están avisados.

El aviso del SMN por tormentas nivel amarillo 

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

Desde la entidad señalaron que estos valores pueden variar, llegando en algunas provincias a niveles de 70 mm, como es el caso de Corrientes. Mientras que aclararon que en las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

¿Dónde ocurrirán las tormentas en Tucumán?

En Tucumán la alerta rige para los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo. Las tormentas ocurrirán por la noche de este lunes según el SMN.

Recomendaciones del SMN

Ante los fenómenos de gran severidad, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

