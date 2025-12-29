Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la alerta nivel amarillo para más de la mitad del país: 14 provincias se encuentran avisadas por tormentas eléctricas, las cuales se concentrarán en el norte y el centro del territorio nacional. El fenómeno se distribuirá a lo largo del día, ya que en algunas localidades ocurrirá durante la jornada, mientras que en otras por la tarde y en algunas puntualmente a la noche.