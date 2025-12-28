Globe Soccer Awards: Dembélé fue elegido como el mejor del año y Lamine Yamal se llevó el “Premio Maradona”

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal fueron galardonados en una nueva edición de los Globe Soccer Awards. Estos premios, organizados por la Asociación de Clubes Europeos junto a la Asociación Europea de Agentes de Jugadores, se entregan de forma ininterrumpida desde 2010.
Al igual que en la reciente gala del Balón de Oro, Dembélé fue elegido como el Mejor Futbolista del Año. El extremo galo fue trascendental en la histórica temporada del París Saint-Germain y se alzó con otro de los trofeos más importantes del mundo, superando en la votación a Kylian Mbappé, Vitinha, Raphinha y al propio Yamal.
El conjunto parisino, campeón francés, europeo e intercontinental, fue distinguido como el Club del Año. Sus integrantes arrasaron en múltiples ternas: Luis Enrique fue elegido como el mejor entrenador; Désiré Doué como jugador revelación; Vitinha como el mejor mediocampista y Nasser Al-Khelaïfi como mejor presidente.
Por su parte, Lamine Yamal, aunque no pudo quedarse con el galardón mayor, recibió el “Premio Maradona”. Esta distinción especial reconoce al futbolista con mayor habilidad, talento y magia con la pelota.
El cierre de la noche contó con un momento especial para Novak Djokovic, quien recibió el Premio Global del Deporte por su legado histórico. El tenista serbio aceptó el trofeo de manos de Cristiano Ronaldo, quien a su vez fue condecorado como el mejor jugador de Medio Oriente.