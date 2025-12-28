Secciones
Santiago Ascacibar fue ofrecido a Boca y Riquelme analiza un posible refuerzo de jerarquía

El mediocampista atraviesa un gran presente en Estudiantes y su situación empezó a seguirse de cerca en Brandsen 805, mientras el club define prioridades en un mercado que recién comienza a moverse.

Hace 2 Hs

El mercado de pases empieza a moverse y Boca Juniors suma un nuevo nombre de peso a su radar. Santiago Ascacibar, figura y capitán de Estudiantes de La Plata, fue ofrecido al club de la Ribera y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analiza el escenario con cautela.

La información fue revelada por Marcos Bonocore en TNT Sports y confirma que el nombre de “Ruso” volvió a aparecer sobre la mesa de Boca, algo que ya había ocurrido en mercados anteriores. Esta vez, el contexto es distinto porque Ascacíbar viene de cerrar un año consagratorio con el “Pincha” y es uno de los mediocampistas más destacados del fútbol argentino.

En Boca, de todos modos, no hay apuro. La prioridad inmediata pasa por avanzar en otras incorporaciones y, recién después, evaluar si conviene acelerar por el volante. Por ahora, el club busca conocer la postura del jugador y las condiciones económicas de una eventual salida de Estudiantes.

El interés no es exclusivo. Ascacibar también estuvo en la órbita de River Plate, además de despertar miradas desde Brasil y Europa. Sin embargo, desde el entorno del futbolista trascendió que River habría quedado relegado en la carrera y que Boca aparece mejor posicionado en caso de que el mediocampista decida seguir en el país.

Desde La Plata, Estudiantes espera ofertas y no descarta una transferencia si se alinean los intereses del club y del jugador. El propio presidente, Juan Sebastián Verón, dejó abierta la puerta a una salida tras los títulos obtenidos, aunque remarcó que cualquier operación deberá conformar a todas las partes.

Con contrato vigente y un valor de mercado elevado, Ascacibar es una de las grandes novelas del mercado. En Boca lo saben y, mientras definen sus prioridades, siguen de cerca una situación que podría sumar un nuevo capítulo en los próximos días.

