Santiago Ascacibar fue ofrecido a Boca y Riquelme analiza un posible refuerzo de jerarquía

La información fue revelada por Marcos Bonocore en TNT Sports y confirma que el nombre de “Ruso” volvió a aparecer sobre la mesa de Boca, algo que ya había ocurrido en mercados anteriores. Esta vez, el contexto es distinto porque Ascacíbar viene de cerrar un año consagratorio con el “Pincha” y es uno de los mediocampistas más destacados del fútbol argentino.