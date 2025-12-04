Secciones
Estudiantes cerró la puerta a River por Ascacíbar: “La relación no quedó en buenos términos”

El "Pincha" no quiere vender a Santiago Ascacíbar a River por motivos deportivos y por un vínculo institucional deteriorado. Prefiere transferirlo al exterior y solo lo dejaría salir por cinco millones de dólares.

Hace 3 Hs

La postura de Estudiantes de La Plata respecto del futuro de Santiago Ascacíbar es firme: el capitán y figura no será negociado con River. La decisión está directamente vinculada a razones deportivas y, sobre todo, a la mala relación institucional entre ambos clubes.

En la dirigencia del "Pincha" no convence la idea de reforzar a un rival directo con un mediocampista del peso de Ascacíbar. Por eso, si finalmente se concreta una salida, el club pretende que sea al exterior. En ese sentido, ya aparecieron sondeos desde Brasil, Estados Unidos y algunos equipos de Europa. El volante de 28 años tiene contrato hasta diciembre de 2027 y Estudiantes solo lo dejaría ir por una cifra cercana a los cinco millones de dólares.

El principal motivo de la negativa radica en un vínculo roto. En Estudiantes sorprendió el contacto de River -a través de Mariano Barnao, hombre de confianza de Marcelo Gallardo, y del representante del jugador- y recuerdan varios episodios que tensaron la relación. El más reciente fue la repesca de Sebastián Boselli, realizada a horas de que el "Pincha" jugara la Supercopa Internacional contra Vélez en julio. Boselli era considerado fundamental para Eduardo Domínguez, y su salida generó malestar inmediato.

También hay heridas abiertas por declaraciones del pasado. Cuando se le comparó a Gallardo el planteo usado ante Barcelona en el Mundial de Clubes 2015 con el que Sabella empleó en 2009, el Muñeco respondió que en Estudiantes existía “otra cultura”, frase que en La Plata fue tomada como una forma de menosprecio. A eso se suman las críticas de Stefano Di Carlo -entonces secretario general de River y hoy presidente- contra Juan Sebastián Verón, al afirmar que “todo lo que dice o hace genera desconfianza”.

Mientras se define su futuro, Ascacíbar mantiene el foco exclusivamente en lo deportivo. El mediocampista está concentrado en las semifinales del Torneo Clausura, que Estudiantes disputará el lunes a las 17 ante Gimnasia, con la mira puesta en lograr su cuarto título.

Con el contexto institucional desgastado y un jugador clave en medio del mercado, la dirigencia "pincharrata" ya dejó clara su posición: Ascacíbar, si se va, será al exterior. River no es una opción.

