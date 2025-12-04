Estudiantes cerró la puerta a River por Ascacíbar: “La relación no quedó en buenos términos”

En la dirigencia del "Pincha" no convence la idea de reforzar a un rival directo con un mediocampista del peso de Ascacíbar. Por eso, si finalmente se concreta una salida, el club pretende que sea al exterior. En ese sentido, ya aparecieron sondeos desde Brasil, Estados Unidos y algunos equipos de Europa. El volante de 28 años tiene contrato hasta diciembre de 2027 y Estudiantes solo lo dejaría ir por una cifra cercana a los cinco millones de dólares.