Atlético Nacional niega una deuda con Hinestroza

El club colombiano rompió el silencio en medio de las versiones sobre el pase del delantero y negó irregularidades contractuales, al tiempo que evitó confirmar cualquier acuerdo con Boca.

La llegada del extremo a Boca es, sin dudas, la novela del verano La llegada del extremo a Boca es, sin dudas, la novela del verano
Hace 2 Hs

La posible llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors sumó un nuevo capítulo luego de que Atlético Nacional dse expresara. En un comunicado difundido en las últimas horas, la institución colombiana negó de manera tajante que exista una deuda con el futbolista y remarcó que no hará comentarios sobre negociaciones hasta que estén completamente cerradas.

Se complica la llegada de Hinestroza a Boca

Se complica la llegada de Hinestroza a Boca

La aclaración verdolaga apareció en un contexto cargado de versiones que daban el pase prácticamente como hecho y que incluso hablaban de montos, plazos contractuales y una inminente incorporación del extremo a la pretemporada xeneize. 

Desde Medellín, por su parte, optaron por bajar el tono y sostener una postura institucional cautelosa: no reconocer públicamente ningún acuerdo en curso, ni con Boca ni con otro club interesado.

Mientras Boca sigue esperando una definición y el jugador juega su propio partido, Atlético Nacional dejó un mensaje claro: el pase de Hinestroza no está cerrado y, por ahora, la negociación sigue abierta y sujeta a los tiempos del club colombiano.

La historia de Instagram que publicó el jugador ¿Un palito para Boca? La historia de Instagram que publicó el jugador ¿Un palito para Boca?
