Atlético Nacional niega una deuda con Hinestroza

La posible llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors sumó un nuevo capítulo luego de que Atlético Nacional dse expresara. En un comunicado difundido en las últimas horas, la institución colombiana negó de manera tajante que exista una deuda con el futbolista y remarcó que no hará comentarios sobre negociaciones hasta que estén completamente cerradas.
La aclaración verdolaga apareció en un contexto cargado de versiones que daban el pase prácticamente como hecho y que incluso hablaban de montos, plazos contractuales y una inminente incorporación del extremo a la pretemporada xeneize.
Desde Medellín, por su parte, optaron por bajar el tono y sostener una postura institucional cautelosa: no reconocer públicamente ningún acuerdo en curso, ni con Boca ni con otro club interesado.
Mientras Boca sigue esperando una definición y el jugador juega su propio partido, Atlético Nacional dejó un mensaje claro: el pase de Hinestroza no está cerrado y, por ahora, la negociación sigue abierta y sujeta a los tiempos del club colombiano.