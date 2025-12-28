Kyrgios venció a Sabalenka en “La Batalla de los Sexos”

El encuentro se desarrolló con reglas especiales. El lado de la bielorrusa tenía menores dimensiones, para darle una dificultad extra al australiano. A pesar de ello, Kyrgios estuvo cómodo durante todo el cotejo y superó a la actual monarca de las damas en sets corridos, en una hora y 15 minutos de un partido que apuntó más al show que a la seriedad competitiva.