Kyrgios venció a Sabalenka en “La Batalla de los Sexos”

En una exhibición realizada en Dubai, Nick Kyrgios, actualmente relegado más allá del puesto 600 debido a sus lesiones, derrotó a Aryna Sabalenka, líder de la clasificación femenina.
El encuentro se desarrolló con reglas especiales. El lado de la bielorrusa tenía menores dimensiones, para darle una dificultad extra al australiano. A pesar de ello, Kyrgios estuvo cómodo durante todo el cotejo y superó a la actual monarca de las damas en sets corridos, en una hora y 15 minutos de un partido que apuntó más al show que a la seriedad competitiva.
Tras el encuentro, la actual campeona del US Open y ganadora de 21 títulos WTA se mostró conforme. “Siento que la próxima vez que juegue contra él ya conozco la táctica. Conozco sus fortalezas y debilidades. Seguro que será un mejor partido”, afirmó y dejó abierta la puerta a una futura revancha. “Me encantaría volver a jugar”, aseguró.
Si bien se especulaba con que la larga inactividad y la propensión a las lesiones del australiano podrían equilibrar la balanza, el ganador de siete títulos ATP se impuso sin sobresaltos.
Aunque a lo largo de la historia abundan los duelos de exhibición entre hombres y mujeres, en los últimos 20 años solo hubo dos. El antecedente inmediato se dio en 2023, cuando la rusa Mirra Andreeva (57° de la WTA) cayó ante Yanis Ghazouani Durand, un joven francés (1145° de varones), por 7-5 y 6-2 en una exhibición en .