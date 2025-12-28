Secciones
LA GACETA
DeportesTenis

Kyrgios venció a Sabalenka en “La Batalla de los Sexos”

El australiano ex número 13 en el tenis masculino superó por un doble 6-3 a la mejor del ránking de mujeres.

BUENA ONDA. A pesar de las declaraciones picantes en la previa, Sabalenka y Kyrgios se divirtieron en Dubai. BUENA ONDA. A pesar de las declaraciones picantes en la previa, Sabalenka y Kyrgios se divirtieron en Dubai.
Hace 2 Hs

En una exhibición realizada en Dubai, Nick Kyrgios, actualmente relegado más allá del puesto 600 debido a sus lesiones, derrotó a Aryna Sabalenka, líder de la clasificación femenina. 

El encuentro se desarrolló con reglas especiales. El lado de la bielorrusa tenía menores dimensiones, para darle una dificultad extra al australiano. A pesar de ello, Kyrgios estuvo cómodo durante todo el cotejo y superó a la actual monarca de las damas en sets corridos, en una hora y 15 minutos de un partido que apuntó más al show que a la seriedad competitiva.

Tras el encuentro, la actual campeona del US Open y ganadora de 21 títulos WTA se mostró conforme. “Siento que la próxima vez que juegue contra él ya conozco la táctica. Conozco sus fortalezas y debilidades. Seguro que será un mejor partido”, afirmó y dejó abierta la puerta a una futura revancha. “Me encantaría volver a jugar”, aseguró.

Si bien se especulaba con que la larga inactividad y la propensión a las lesiones del australiano podrían equilibrar la balanza, el ganador de siete títulos ATP se impuso sin sobresaltos.

Aunque a lo largo de la historia abundan los duelos de exhibición entre hombres y mujeres, en los últimos 20 años solo hubo dos. El antecedente inmediato se dio en 2023, cuando la rusa Mirra Andreeva (57° de la WTA) cayó ante Yanis Ghazouani Durand, un joven francés (1145° de varones), por 7-5 y 6-2 en una exhibición en . 

Temas Emiratos ArabesDubaiNick Kyrgios Aryna Sabalenka
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La “Batalla de los Sexos” vuelve al tenis con Sabalenka y Kyrgios en Dubái

La “Batalla de los Sexos” vuelve al tenis con Sabalenka y Kyrgios en Dubái

Lo más popular
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Se actualiza el salario del personal doméstico
2

Se actualiza el salario del personal doméstico

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
3

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia
4

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
5

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado
6

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Más Noticias
Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico

Se actualiza el salario del personal doméstico

Comentarios