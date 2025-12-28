Murió El Chiqui Pereyra tras un accidente doméstico: fue una de las grandes voces del tango argentino

La noticia de la muerte de Pereyra fue confirmada por su hija Paula a través de las redes sociales: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe", escribió y pidió "respeto por el dolor de su esposa y sus hijos". Días atrás, desde el entorno habían pedido por cadena de oraciones.