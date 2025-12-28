Murió El Chiqui Pereyra tras un accidente doméstico: fue una de las grandes voces del tango argentino

El tango argentinose volvió a vestir de luto este domingo tras confirmarse la muerte del popular Ricardo "Chiqui" Pereyra, una de las voces más reconocidas del género de los últimos 30 años. El artista tenía 74 años y había sufrido un accidente doméstico que lo dejó en grave estado. Días atrás, también falleció Daniel Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla y el guardián de la herencia del creador del Nuevo Tango.
La noticia de la muerte de Pereyra fue confirmada por su hija Paula a través de las redes sociales: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe", escribió y pidió "respeto por el dolor de su esposa y sus hijos". Días atrás, desde el entorno habían pedido por cadena de oraciones.
¿Cómo fue el accidente doméstico que derivó en la muerte de "El Chiqui" Pereyra?
El cantante había sufrido un accidente doméstico en su casa de Buenos Aires, a principios de diciembre: se cayó de una escalera. Fue derivado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad de la Ciudad. Durante su internación permaneció con pronóstico reservado.
El golpe había causado lesiones en la cabeza. Luego fue sometido a una cirugía y los últimos partes médicos indicaban que clínicamente "se encontraba estable", aunque no había "respuesta neurológica". Este sábado por la noche, el cuadro sufrió complicaciones y su cuadro clínico resultó irreversible durante esta madrugada.
"El Chiqui" Pereyra, una voz comprometida con la música popular
"El Chiqui" Pereyra fue una figura entrañable de la música popular argentina, reconocido por su compromiso con el folclore y su fuerte vínculo con las raíces culturales del país. A lo largo de su carrera se destacó como músico y compositor, llevando su obra a distintos escenarios y consolidando un estilo propio, atravesado por la identidad regional y el respeto por la tradición.
Más allá de su trayectoria artística, fue valorado por colegas y seguidores por su calidez humana y su vocación por difundir la música popular. Su legado perdura en sus canciones y en el recuerdo de quienes lo consideraron un referente del folclore y un trabajador incansable de la cultura.