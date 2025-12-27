Preocupación por la salud de Silvina Scheffler: la ex Gran Hermano estuvo cinco días en terapia intensiva

De acuerdo con un informe epidemiológico reciente del Ministerio de Salud, en lo que va del año se registró un incremento de casos de leptospirosis tanto en personas como en animales. Desde que la enfermedad fue declarada de notificación obligatoria en 2023, se fortaleció la vigilancia sanitaria y la detección de brotes. Según la actualización correspondiente a la semana epidemiológica 34, el 85% de los casos confirmados y probables se concentró en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, aunque también se notificaron casos en Misiones, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tucumán. El mayor nivel de circulación se dio entre las semanas 7 y 15, coincidiendo con el verano y el inicio del otoño, períodos asociados a lluvias intensas y actividades rurales. La mediana de edad de los pacientes es de 35 años y tres de cada cuatro casos corresponden a varones.