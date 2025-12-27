Preocupación por la salud de Silvina Scheffler: la ex Gran Hermano estuvo cinco días en terapia intensiva

La salud de Silvina Scheffler generó una fuerte preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que permaneció internada cinco días en terapia intensiva tras ser diagnosticada con leptospirosis, una enfermedad infecciosa transmitida por animales y cuyo número de casos viene en aumento en distintos puntos del país. La ex participante de Gran Hermano se encuentra actualmente en recuperación, según confirmó su expareja, el productor teatral Nito Artaza.
La información fue confirmada por el propio Artaza en diálogo con Teleshow, donde relató el delicado cuadro que atravesó Scheffler. “Ahora hace dos días le descubrieron la leptospirosis, que afecta a los animales, tardaron bastante tiempo. Primero estuvo en sala común y después la pasaron a terapia cinco días. Inclusive Navidad, yo fui, estuvo la hermana también. La pasó muy mal, tenía mucha fiebre y dolor en todo el cuerpo, al principio pensaban que era dengue. Ahora la pasaron a sala intermedia, ella está bien, está animada, gracias a Dios”, explicó.
El productor también detalló la gravedad del momento más crítico de la internación: “En terapia estuvo bastante mal, yo me llevé un susto, te juro. Vino la mamá unas horas, que estaba en Entre Ríos, y la hermana que se quedó todo el tiempo con ella. Ahora hablé con el médico y como ya saben cuál es el virus se la está tratando acertadamente, ya no tiene fiebre y recuperó todos los valores. Después ya volverá a su casa, está evolucionando”.
Respecto al posible origen del contagio, Artaza indicó que no se pudo determinar con precisión: “No se sabe dónde se lo contagió, ella fue a visitar a los padres, estuvo en el campo. Hoy ya era otra persona, estoy muy contento de que esté así”.
La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, que se transmiten de los animales a los seres humanos, por lo que se trata de una zoonosis. Puede encontrarse en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otras especies. El contagio ocurre cuando la piel o las mucosas entran en contacto con agua, barro o suelos contaminados. En zonas urbanas, los principales reservorios son ratas y ratones, mientras que en ámbitos rurales intervienen también el ganado y las mascotas.
De acuerdo con un informe epidemiológico reciente del Ministerio de Salud, en lo que va del año se registró un incremento de casos de leptospirosis tanto en personas como en animales. Desde que la enfermedad fue declarada de notificación obligatoria en 2023, se fortaleció la vigilancia sanitaria y la detección de brotes. Según la actualización correspondiente a la semana epidemiológica 34, el 85% de los casos confirmados y probables se concentró en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, aunque también se notificaron casos en Misiones, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tucumán. El mayor nivel de circulación se dio entre las semanas 7 y 15, coincidiendo con el verano y el inicio del otoño, períodos asociados a lluvias intensas y actividades rurales. La mediana de edad de los pacientes es de 35 años y tres de cada cuatro casos corresponden a varones.
Silvina Scheffler alcanzó notoriedad pública por su participación en Gran Hermano, donde fue conocida como “la Profe” debido a su formación como profesora de educación física. Posteriormente desarrolló una carrera en el teatro de revistas y mantuvo una relación sentimental con Nito Artaza. Además, se desempeñó como personal trainer y asesora de imagen, y desde 2014 integra la planta permanente del Senado de la Nación. En los últimos meses su nombre volvió a circular en los medios tras la filtración de videos en la Quinta de Olivos y versiones -no confirmadas oficialmente- sobre un presunto rol como asesora en la Cámara alta.
Mientras se aguarda una evolución definitiva de su estado de salud, la preocupación continúa entre su entorno y seguidores. La confirmación de al menos seis muertes por leptospirosis en la región centro del país refuerza la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de una enfermedad que, en casos graves, puede tener consecuencias fatales.