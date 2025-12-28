Macaulay Culkin contó que sus hijos aman “Mi pobre angelito” sin saber que él es el protagonista

Más de tres décadas después de su estreno, Mi pobre angelito conserva su lugar como una de las películas navideñas más emblemáticas y además sigue siendo especial en la vida de su protagonista, Macaulay Culkin. El actor reveló que sus hijos son fanáticos del film y lo ven repetidas veces, aunque todavía desconocen que él encarnó al inolvidable Kevin McCallister.