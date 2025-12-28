Macaulay Culkin contó que sus hijos aman “Mi pobre angelito” sin saber que él es el protagonista

Más de tres décadas después de su estreno, Mi pobre angelito conserva su lugar como una de las películas navideñas más emblemáticas y además sigue siendo especial en la vida de su protagonista, Macaulay Culkin. El actor reveló que sus hijos son fanáticos del film y lo ven repetidas veces, aunque todavía desconocen que él encarnó al inolvidable Kevin McCallister.
La confesión ocurrió durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live, donde Culkin explicó que decidió guardar el dato para no arruinar la magia con la que sus hijos viven la historia. “Es un secreto, como Santa Claus”, dijo entre risas, y aclaró que más adelante les contará la verdad.
El comentario generó carcajadas en el estudio y tuvo rápida repercusión en redes sociales, donde el público celebró la anécdota y renovó el cariño por el actor y por una película que, año tras año, sigue siendo infaltable en las fiestas y un clásico que atraviesa generaciones.
La vida familiar de Macaulay Culkin: cuántos hijos tiene y con quién está en pareja
Macaulay Culkin hoy transita una etapa centrada en la vida familiar y lejos de los focos del estrellato infantil que lo acompañó durante años. Actualmente está comprometido con la actriz Brenda Song, con quien mantiene una relación estable desde 2017 tras conocerse en el rodaje de la película Changeland y consolidar una vida en común que los llevó a formar una familia.
Aunque la pareja no ha formalizado aún una boda con fecha confirmada, Culkin y Song comparten la crianza de dos hijos varones: Dakota Song Culkin, nacida en abril de 2021 y cuyo nombre rinde homenaje a la hermana fallecida del actor, y Carson Song Culkin, nacido a fines de 2022.
En varias entrevistas, ambos dejaron claro la importancia que tiene para ellos construir un entorno familiar protegido y alejado del escrutinio público, eligiendo mantener muchos aspectos de su vida privada fuera de la mirada mediática.