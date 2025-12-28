Una chica de 16 años fue detenida por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15 en Santa Fe

Jeremías Monzón, de 15 años, había sido visto por última vez el jueves 18 de diciembre y el lunes 22 lo encontraron sin vida en un galpón ubicado en un descampado del barrio Chalet, en la capital de Santa Fe, a un costado del estadio de Colón. El adolescente fue asesinado con más de 20 puñaladas, según datos de la autopsia.
Las primeras investigaciones apuntaron a una menor de edad de 16 años con quién Jeremías tenía un vínculo a través de redes sociales. Sus familiares dicen que el primer contacto personal lo iba a mantener el día que terminó muerto, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación.
Jeremías habría salido desde Santo Tomé con destino a Santa Fe para ver a la adolescente, un cruce que quedó registrado por cámaras de videovigilancia que captaron parte de su desplazamiento.
Luego de ese encuentro, su cuerpo apareció sin vida en el galpón abandonado, y los peritos determinaron que la muerte se había producido entre 72 y 96 horas antes de que lo encontraran, según datos de los primeros informes.
Los detenidos por el caso
Además de la adolescente, hay otros dos menores de edad que quedaron detenidos. Uno de ellos fue entregado a la Justicia por su propia madre porque el joven había filmado el momento en el que asesinaban a Monzón, lo cual determina la participación de la joven detenida, cuyas iniciales son M.A., según informa el diario La Nación.
La Justicia provincial, a cargo de los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), continúa recolectando elementos de interés para reconstruir las últimas horas de la vida de Monzón y esclarecer cómo se desarrollaron los hechos. El lunes se llevará a cabo la audiencia en los tribunales de la ciudad para imputar a la chica por homicidio calificado y además serían acusados los otros dos detenidos por la causa.