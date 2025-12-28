Una chica de 16 años fue detenida por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15 en Santa Fe

La Justicia provincial, a cargo de los fiscales Francisco Cechini y Ana Laura Gioria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), continúa recolectando elementos de interés para reconstruir las últimas horas de la vida de Monzón y esclarecer cómo se desarrollaron los hechos. El lunes se llevará a cabo la audiencia en los tribunales de la ciudad para imputar a la chica por homicidio calificado y además serían acusados los otros dos detenidos por la causa.