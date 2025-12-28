El tiempo en Tucumán: el domingo comenzó lluvioso, pero la temperatura iría en ascenso

Alerta amarilla por lluvias y tormentas

Esta mañana el SMN indicaba que la provincia continuaba en alerta amarilla por tormentas: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".