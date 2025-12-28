Secciones
El tiempo en Tucumán: el domingo comenzó lluvioso, pero la temperatura iría en ascenso

El pronóstico indica que se podrían registrar precipitaciones durante toda la semana.

Hace 1 Hs

Los tucumanos tendrán un domingo lluvioso por la mañana y con temperaturas que llegarían cerca de los 30 grados durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con lluvia y 19 grados. La humedad fue del 98%, el viento del noroeste a 8 kilómetros hora y visibilidad de 7 kilómetros. Las precipitaciones llegarían a su final durante el mediodía y el termómetro marcaría una máxima de 28 grados durante la tarde.

Una tendencia similar se registrarían los próximos días. Entre el lunes y el martes las temperaturas oscilarían entre los 20 y los 30 grados, con probables lluvias.

Para el miércoles, en la víspera de Año Nuevo, el termómetro marcaría 32 grados y también se anticipan chaparrones o tormentas.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas

Esta mañana el SMN indicaba que la provincia continuaba en alerta amarilla por tormentas: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

