Presupuesto 2026: “Se terminó la estafa de la política”, lanzó Javier Milei

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que el objetivo central de su administración es “que Argentina sea el país más libre del mundo”, y sostuvo que las políticas públicas deben orientarse “en términos del respeto al derecho a la vida, la libertad, a la propiedad y el principio de no agresión”. En esa línea, afirmó que el propósito es “devolverle la libertad a la gente y esto implica liberar a la gente”. Defendió además el ajuste fiscal impulsado por su gobierno y sostuvo que las decisiones de su gestión se diseñan “en base a criterios morales”.