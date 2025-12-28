Secciones
Presupuesto 2026: “Se terminó la estafa de la política”, lanzó Javier Milei

Celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y sostuvo que la jornada legislativa abrió una nueva etapa para la Argentina

Hace 4 Hs

El presidente Javier Milei celebró la sesión del Senado en la que se aprobaron el Presupuesto 2026 y ley de Inocencia Fiscal, y la definió como “un hito histórico”. En ese sentido, sostuvo que el país atravesó “probablemente, la jornada legislativa más importante de la historia argentina”.

En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Estado explicó que el resultado parlamentario se apoyó en dos ejes centrales. “Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto y con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, afirmó al analizar la aprobación de la ley de leyes.

Durante la entrevista, Milei proyectó el impacto político de la jornada y la interpretó como un punto de inflexión para el país. En ese marco, sostuvo que la Argentina inicia una etapa de reconstrucción luego de un extenso período de deterioro económico e institucional. En otras líneas, destacó el rol del equipo político que acompaña al oficialismo en el Congreso y mencionó especialmente a Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Al referirse al contexto en el que asumió su gestión, Milei enfatizó la gravedad de la situación económica inicial. “Estaba todo armado para que claramente tuviéramos una hiperinflación, y eso implicara que nos sacaran del gobierno a fin de diciembre del propio 2023”, afirmó. No obstante, aseguró que, a partir de las medidas adoptadas, “en el mundo se habla del milagro económico argentino y la primera pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal”.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que el objetivo central de su administración es “que Argentina sea el país más libre del mundo”, y sostuvo que las políticas públicas deben orientarse “en términos del respeto al derecho a la vida, la libertad, a la propiedad y el principio de no agresión”. En esa línea, afirmó que el propósito es “devolverle la libertad a la gente y esto implica liberar a la gente”. Defendió además el ajuste fiscal impulsado por su gobierno y sostuvo que las decisiones de su gestión se diseñan “en base a criterios morales”.

Milei anunció que no vetará la ley de Presupuesto: dijo que “acomodará” las partidas para mantener el déficit cero

