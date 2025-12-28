IA, tendencias: manual para innovar sin innovación

Sólo por un momento piensen a Lionel Messi tratando de dirigir la táctica de una gran final desde el sofá de su casa, sin tener equipo, sin haber pisado el césped en años y sin siquiera ser el dueño del balón. En el universo tecnológico, Europa se comporta como ese ídolo retirado: intenta dictar cómo se debe jugar el partido de la Inteligencia Artificial (IA) a pesar de ser un actor cada vez más secundario en la cancha. Este afán por “regular el mundo” mediante el famoso efecto Bruselas está chocando (según algunos críticos) con una realidad donde el bloque ya no tiene el control del juego.