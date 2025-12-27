San Martín de Tucumán busca recuperar a su gente: cómo es la campaña “Vamos a volver” y qué beneficios ofrece

La consigna ya fue presentada, pero ahora empieza a tomar forma concreta. Tras el anuncio oficial realizado el pasado viernes, LA GACETA pudo acceder a información detallada sobre cómo será la nueva campaña de socios de San Martín de Tucumán, una iniciativa que apunta a reconstruir la base societaria, recuperar a quienes se alejaron y sostener el vínculo más allá de los vaivenes deportivos.
El punto de partida es claro: “Vamos a volver”. Se trata de un programa diseñado a partir de un diagnóstico preciso. El club viene de atravesar años complejos, con una caída marcada en la cantidad de socios activos y un 2025 que significó, para muchos hinchas, tocar fondo. A ese escenario se suma un dato estructural que obliga a pensar a largo plazo: durante varios meses del año, San Martín tendrá ingresos limitados por la falta de competencia oficial. En ese contexto, fortalecer la masa societaria dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.
En una primera etapa se pondrán en marcha dos campañas, mientras que la correspondiente a plateas será presentada más adelante. Las propuestas iniciales estarán vinculadas a sectores populares del estadio: Popular, que comprende ambas cabeceras, y Pellegrini. Los valores fueron definidos en función de la modalidad de pago, con opciones semestrales y anuales pensadas para adaptarse a distintas realidades económicas.
Para el sector Popular, el costo será de $150.000 en modalidad semestral y de $240.000 anual. En el caso de Pellegrini, el abono tendrá un valor de $180.000 semestral y de $300.000 anual. Ambas campañas incluyen la cuota social y dos entradas mensuales para los partidos que San Martín dispute como local, siempre dentro de la temporada regular. Se trata de un beneficio que busca darle previsibilidad al socio y reforzar el sentido de pertenencia.
Como ocurre históricamente en el club, la antigüedad volverá a ser un factor central. Habrá descuentos escalonados según los años de permanencia, una forma de reconocer a quienes sostuvieron el vínculo incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, la verdadera novedad aparece en el recupero de antigüedad, uno de los puntos más fuertes de la propuesta y, para muchos, el más esperado.
Ponerse al día
El denominado Plan Reencuentro fue diseñado específicamente para socios con cuotas pendientes, un universo numeroso que el club identificó tras un análisis económico y financiero detallado. Según esos datos, existen alrededor de 14.000 socios con algún nivel de deuda, en muchos casos de corta duración. Para atender esa realidad, se definió un esquema flexible que permita ponerse al día sin perder la antigüedad, algo que hasta ahora resultaba imposible para una gran parte de los hinchas.
El sistema funcionará de la siguiente manera: quienes tengan una deuda de dos a seis meses deberán abonar dos cuotas; aquellos con atrasos de siete a doce meses, tres cuotas; y, en los casos de deudas superiores al año, se pagarán tres cuotas más una adicional por cada año adeudado. La lógica es clara: facilitar el regreso y evitar que el monto acumulado se convierta en una barrera definitiva.
En este engranaje aparece también el rol de Tarjeta Sucrédito, socio estratégico del club en esta etapa. Según pudo confirmar LA GACETA, el plástico con la representación de San Martín será entregado a quienes opten por financiar el abono anual en seis cuotas sin interés a través de Sucrédito. Es decir, no se trata de un beneficio automático para todos los nuevos socios, sino de una herramienta puntual asociada al financiamiento. Además de permitir el pago en cuotas, esa tarjeta habilitará beneficios adicionales vinculados a la firma.
Otro aspecto clave de la campaña es la decisión de no solo sostener los precios, sino incluso bajarlos, acompañando la realidad económica de los hinchas. La dirigencia entiende que el regreso necesita ciertas condiciones para hacerse posible. En ese sentido, el objetivo trazado es ambicioso y, aun así, concreto: alcanzar los 15.000 socios activos. El desafío mayor, sin embargo, está en mantener ese número en el tiempo y evitar que se trate de un repunte pasajero.
En el club entienden que la respuesta tiene más de una capa. La primera pasa por devolver la ilusión deportiva, con el armado de un plantel que esté a la altura de lo que el hincha espera e imagina para el próximo torneo. La segunda se apoya en una campaña de socios accesible, pensada para acompañar el contexto económico y sumar beneficios como descuentos y promociones en comercios adheridos, ventajas dentro del propio club (como la compra de indumentaria) y distintas acciones de reconocimiento, premios y sorteos que buscan fortalecer el sentido de pertenencia. La idea es que ser socio tenga valor incluso cuando el resultado no acompaña y que el vínculo no dependa exclusivamente del desempeño del equipo dentro de la cancha.
A partir de toda esta propuesta, “Vamos a volver” empieza a mostrar su verdadera dimensión. Volver a la cancha, volver a ser socio, volver a sentirse parte. La campaña comenzará a implementarse en los próximos días y el club pidió a los hinchas estar atentos a los canales oficiales para conocer los detalles operativos. La apuesta está planteada: aspira a ordenar, facilitar y sostener, con la convicción de que el camino de regreso solo puede recorrerse con la gente adentro.