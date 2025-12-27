San Martín de Tucumán busca recuperar a su gente: cómo es la campaña “Vamos a volver” y qué beneficios ofrece

En el club entienden que la respuesta tiene más de una capa. La primera pasa por devolver la ilusión deportiva, con el armado de un plantel que esté a la altura de lo que el hincha espera e imagina para el próximo torneo. La segunda se apoya en una campaña de socios accesible, pensada para acompañar el contexto económico y sumar beneficios como descuentos y promociones en comercios adheridos, ventajas dentro del propio club (como la compra de indumentaria) y distintas acciones de reconocimiento, premios y sorteos que buscan fortalecer el sentido de pertenencia. La idea es que ser socio tenga valor incluso cuando el resultado no acompaña y que el vínculo no dependa exclusivamente del desempeño del equipo dentro de la cancha.