Investigan al director del Servicio Penitenciario Federal por presuntos vínculos con una empresa que provee comida en mal estado a los presos

Para entender el trasfondo del caso hay que remontarse varios años atrás. A partir de un habeas corpus presentado por las condiciones de la comida en el penal de Ezeiza, Villena había fallado contra la empresa Foodrush, entonces encargada del servicio, y le prohibió participar nuevamente en licitaciones del SPF. En aquel momento, peritajes de la Anmat detectaron que los alimentos superaban los valores permitidos de Escherichia coli y no eran aptos para el consumo humano. Los detenidos se negaban a comerlos y debían gastar su propio dinero en la cantina.