Se complica la llegada de Hinestroza a Boca

Mientras en Argentina esperan su llegada como el primer refuerzo para 2026, en Colombia alertan por complicaciones con su arribo al "Xeneize"

El atacante colombiano se convirtió en la gran novela del mercado de pases.
Hace 3 Hs

A pesar de que Marino Hinestroza ya se despidió de Atlético Nacional y despertó ilusión entre los hinchas xeneizes, desde Medellín aseguran que no existe todavía un acuerdo formal entre clubes y que las tres ofertas presentadas por Boca no fueron aceptadas por los directivos verdolagas, que esperan una cifra superior antes de negociar por su salida. 

En Argentina, la expectativa persiste: las conversaciones con Nacional estaban en una etapa avanzada y solo restaban detalles por resolver.  Además, competidores como el Santos paulista habrían mostrado interés, lo que agrega un elemento de competencia y complejidad al mercado por el colombiano. 

La historia de instagram que publicó el jugador, dando a entender su arribo al club.

El mismo delantero ha alimentado el rumor con gestos en sus redes sociales que muchos interpretan como una señal de su cercanía a Boca, aunque la falta de confirmación oficial mantiene el tema abierto.  

El desenlace de esta negociación será clave para que Boca pueda anunciar oficialmente su primer refuerzo y dar por terminada una novela que mantiene en vilo a la dirigencia, al plantel y a la hinchada.

