Se complica la llegada de Hinestroza a Boca

A pesar de que Marino Hinestroza ya se despidió de Atlético Nacional y despertó ilusión entre los hinchas xeneizes, desde Medellín aseguran que no existe todavía un acuerdo formal entre clubes y que las tres ofertas presentadas por Boca no fueron aceptadas por los directivos verdolagas, que esperan una cifra superior antes de negociar por su salida.
En Argentina, la expectativa persiste: las conversaciones con Nacional estaban en una etapa avanzada y solo restaban detalles por resolver. Además, competidores como el Santos paulista habrían mostrado interés, lo que agrega un elemento de competencia y complejidad al mercado por el colombiano.
El mismo delantero ha alimentado el rumor con gestos en sus redes sociales que muchos interpretan como una señal de su cercanía a Boca, aunque la falta de confirmación oficial mantiene el tema abierto.
El desenlace de esta negociación será clave para que Boca pueda anunciar oficialmente su primer refuerzo y dar por terminada una novela que mantiene en vilo a la dirigencia, al plantel y a la hinchada.