Se complica la llegada de Hinestroza a Boca

A pesar de que Marino Hinestroza ya se despidió de Atlético Nacional y despertó ilusión entre los hinchas xeneizes, desde Medellín aseguran que no existe todavía un acuerdo formal entre clubes y que las tres ofertas presentadas por Boca no fueron aceptadas por los directivos verdolagas, que esperan una cifra superior antes de negociar por su salida.