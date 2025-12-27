La inflación de 2025 será la más baja en ocho años

Durante 2025, la inflación se mantuvo contenida pese a factores que presionaron al alza, como el ajuste de tarifas de servicios públicos -en el marco de la reducción de subsidios- y el encarecimiento de la carne a partir de noviembre. En sentido contrario, la apertura de importaciones ayudó a moderar precios en rubros como textiles, indumentaria, calzado y electrodomésticos. El pico inflacionario del año se registró en marzo, con un 3,7%.