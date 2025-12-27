Secciones
Nico Paz fue determinante y el Como se ilusiona en la Serie A

El mediocampista argentino volvió a destacarse en la Serie A: abrió el marcador, brindó una asistencia decisiva y reafirma su crecimiento en Italia.

Paz, protagonista del triunfo del Como en la Serie A. Paz, protagonista del triunfo del Como en la Serie A.
Hace 2 Hs

En una jornada donde el Como 1907 ratificó su buen momento en la Serie A italiana, Nico Paz volvió a ser protagonista absoluto al convertir un gol y dar una asistencia en el 3-0 de visitante sobre el Lecce, consolidándose como una pieza ofensiva insoslayable para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas

A los 20 minutos, el mediocampista de 21 años abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que superó al arquero Wladimiro Falcone. Más tarde, ya en el segundo tiempo, el encargado de convertir el segundo fue Jacobo Ramón. A los 75' Paz filtró un pase preciso para Anastasios Douvikas, quien selló el resultado con el tercero para su equipo.

Con esta actuación, Paz elevó su aporte directo en el campeonato a seis goles y seis asistencias, totalizando 12 intervenciones en los 22 goles anotados por el Como en la temporada. 

Este rendimiento se produce en un contexto en el que su futuro está en debate, con el Real Madrid evaluando activar su cláusula de recompra para repatriarlo en el verano de 2026, una decisión que tomaría en medio de un mercado competitivo y con el mediocampista en alza.

Además del impacto individual, la victoria llevó al Como a escalar provisionalmente al sexto puesto de la Serie A, colocándolo en zona de clasificación a Conference League, un objetivo que parecía lejano al inicio de la temporada y que ahora toma forma con el aporte clave de Paz en cada jornada.

La próxima prueba para el argentino será el 3 de enero cuando el Como reciba al Udinese, una oportunidad más para consolidar su estatus y seguir sumando argumentos para una posible convocatoria a la selección y un futuro regreso al fútbol de élite.

