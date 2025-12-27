Nico Paz fue determinante y el Como se ilusiona en la Serie A

A los 20 minutos, el mediocampista de 21 años abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que superó al arquero Wladimiro Falcone. Más tarde, ya en el segundo tiempo, el encargado de convertir el segundo fue Jacobo Ramón. A los 75' Paz filtró un pase preciso para Anastasios Douvikas, quien selló el resultado con el tercero para su equipo.