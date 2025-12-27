Dolor en Atlético Tucumán: falleció Miguel "Tanque" Muñoz, goleador y multicampeón con el "Decano"

Los números respaldan esa apreciación. Muñoz jugó entre 1957 y 1964 con la camiseta de Atlético, participando en la increíble seguidilla de ocho títulos anuales consecutivos de la Federación Tucumana. Sus estadísticas son letales: en 67 partidos marcó 45 goles, alcanzando un promedio altísimo de 0,67 tantos por encuentro. Tal fue su nivel que en 1961 fue transferido a Estudiantes de La Plata, donde jugó nueve partidos y marcó un gol, para luego regresar a su casa y retirarse como campeón en 1964.