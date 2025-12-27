Secciones
Dolor en Atlético Tucumán: falleció Miguel "Tanque" Muñoz, goleador y multicampeón con el "Decano"

Fue partícipe de la gesta de los ocho títulos anuales consecutivos y la consagración nacional de 1960. El club lo despidió con un sentido mensaje: "Tu legado vivirá por siempre".

DOLOR. Atlético Tucumán despidió a Miguel Tanque Muñoz, goleador y jugador histórico del Decano. DOLOR. Atlético Tucumán despidió a Miguel "Tanque" Muñoz, goleador y jugador histórico del "Decano".
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 3 Hs

Este sábado, Atlético Tucumán comunicó una noticia que enluta a la historia grande de la institución: el fallecimiento de Miguel "Tanque" Muñoz, histórico goleador, campeón de la Copa de Campeones de la República en 1960 y ex directivo del club.

La institución oficializó la noticia a través de sus redes sociales con un sentido posteo. "Miguel Muñoz dejó una huella imborrable en la historia del Club, defendiendo nuestros colores con compromiso, pasión y amor por Atlético Tucumán, valores que también sostuvo durante su paso por la vida dirigencial", remarcó el comunicado.

"La Comisión Directiva y todo el pueblo Decano acompañan con profundo pesar a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso. Hasta siempre, 'Tanque'. Tu legado vivirá por siempre en la historia dorada de Atlético Tucumán", cerró el mensaje de despedida.

Un goleador de raza

"Fue un centrodelantero característico, con buen juego aéreo y mucho juego físico. Un gran goleador", lo define Silvio Nava, jefe de prensa e historiador del "Decano".

Los números respaldan esa apreciación. Muñoz jugó entre 1957 y 1964 con la camiseta de Atlético, participando en la increíble seguidilla de ocho títulos anuales consecutivos de la Federación Tucumana. Sus estadísticas son letales: en 67 partidos marcó 45 goles, alcanzando un promedio altísimo de 0,67 tantos por encuentro. Tal fue su nivel que en 1961 fue transferido a Estudiantes de La Plata, donde jugó nueve partidos y marcó un gol, para luego regresar a su casa y retirarse como campeón en 1964.

La hazaña del 60: la gloria eterna

El nombre de Muñoz está ligado a una de las páginas más dorada del club: el 30 de enero de 1960. Aquel día, el "Decano" se consagró campeón de la Copa de Campeones de la República, un torneo organizado por el Consejo Federal de AFA que representaba la cima del fútbol del interior.

HISTORIA. Formación de Atlético Tucumán en el Campeonato Anual tucumano de 1959, equipo que luego formaría parte del título de Primera División de 1960. HISTORIA. Formación de Atlético Tucumán en el Campeonato Anual tucumano de 1959, equipo que luego formaría parte del título de Primera División de 1960.

La final se disputó en el estadio de El Nacional, en la ciudad de Tres Arroyos, frente a El Quequén. Tras 120 minutos extenuantes que terminaron 1-1, el título se definió en una infartante serie de penales que Atlético ganó por 5 a 3, con el disparo decisivo en los pies de Martín Canseco.

Según cuenta Nava, aquel equipo era una constelación de estrellas: Hugo Ginel (quien luego iría a los JJ.OO. de Roma), Antonio Rosalino Graneros, un joven Rafael Albrecht de 18 años, Canseco y, por supuesto, el "Tanque" Muñoz. Tan alto fue el nivel de aquel plantel que, tras la consagración, casi todo el equipo fue transferido al fútbol de Buenos Aires y Rosario: Albrecht a Estudiantes (y luego a San Lorenzo), Canseco a Argentinos Juniors, Manuel Iñigo a Banfield, Jorge Amaya a Newell's y Muñoz al "Pincha".

El homenaje en vida

Afortunadamente, el "Tanque" pudo recibir el cariño de su gente en vida. Ocurrió a 60 años de aquella gesta, el 2 de febrero de 2020, en ocasión del cotejo entre el "Deca" y Defensa y Justicia por la Superliga.

Aquella tarde, algunos de los integrantes de aquel plantel volvieron a pisar el césped del estadio José Fierro: Zoilo Gómez, Canseco, Gregorio García, Ginel y el propio Muñoz se reencontraron con la hinchada que nunca los olvidó.

HOMENAJE. Guillermo Acosta entrega la medalla a Muñoz, en febrero de 2020. HOMENAJE. Guillermo Acosta entrega la medalla a Muñoz, en febrero de 2020. Foto: Prensa Atlético Tucumán

Fue un momento para atesorar. Los "héroes" recibieron una emotiva ovación de las cuatro tribunas y un gesto de unión generacional: los jugadores del plantel profesional de ese momento les hicieron entrega de una camiseta conmemorativa y de una medalla, replicando aquella recepción multitudinaria que les habían organizado seis décadas atrás.

