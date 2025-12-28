El VAR de mis predicciones: ¿Cómo avanzó la ciencia este 2025?

Por Federico Lix Klett - Fundador de FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters. Es pensador, hacedor, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación en las organizaciones.
¿Se acuerdan de aquel lejano enero cuando me puse el traje de gurú y tiré 10 predicciones sobre lo que se venía? Si no te acordás, o si pensás que te estoy chamuyando, acá tenés la prueba del delito: "2025: 10 predicciones (y/o bolazos)".
Hoy, con el diario del lunes (o del domingo 28 de diciembre), vamos al VAR. Vamos a revisar punto por punto si fui un visionario de la Era de la Humanidad Aumentada (EHA) o si simplemente mandé fruta. Spoiler alert: la realidad, como siempre, superó a la ficción.
1. Robots: Del "Bolazo" al "Miedito"
En enero dije que los robots saldrían de las fábricas. Bueno, mirá lo que pasó. La empresa china Ubtech mostró un despliegue masivo de sus humanoides entregando paquetes que te da cositas. Películas como Yo, Robot o Her ya no están en la batea de "Ciencia Ficción", hay que moverlas a "Documentales" o "Ciencia Cumplida".
Veredicto: Acierto (con piel de gallina).
2. Anteojos: La Fusión Hombre-Máquina
Predije que los anteojos inteligentes serían el wearable del año. Y ahí están las Meta Ray-Ban con display holográfico. Ya no es solo ver; es tener la info en la retina. La re-evolución del Homo Sapiens al Homo Augmentus ya no es teórica; está en los dispositivos que usamos: relojes, anillos y ahora, anteojos que nos susurran al oído.
Veredicto: Acierto (Tuve buen ojo).
3. CRISPR: El Milagro de KJ Muldoon
Acá me pongo serio porque esto emociona. Dije que la edición genética salvaría vidas. Y pasó. KJ Muldoon, un chiquito que nació con el hígado incapaz de procesar amoníaco, recibió este año una medicina diseñada exclusivamente para él en tiempo récord (6 meses). Usaron "edición de bases" (un CRISPR que reescribe el ADN sin cortarlo). KJ fue dado de alta en junio. La tecnología, cuando sirve a la vida, tiene sentido.
Veredicto: El mejor acierto del año.
4. IA Artística: El Fin del "Lienzo en Blanco"
Hablé de la creatividad aumentada. Y este año, con herramientas como Nano Banana Pro y Veo 3.1 de Google, el diseño cambió para siempre. Ya no diseñamos a través de herramientas (como Photoshop), diseñamos imaginando junto a la IA. La barrera técnica desapareció; ahora el límite es tu creatividad (y tu capacidad de pedirlo bien).
Veredicto: Acierto creativo.
5. Autos Autónomos: La Invasión Silenciosa
Dije que llegarían. Y llegaron. Vimos los primeros Tesla y una invasión de autos chinos eléctricos en nuestras calles con sistemas de autonomía avanzados. Pero... todavía no vemos coches fantasmas manejando solos por la Mate de Luna. La tecnología está, la regulación y nuestros baches, todavía no.
Veredicto: Medio punto. Falta acelerar.
6. Agricultura Inteligente
Drones, sensores, IA en el campo. Sucedió. Hoy el agro es más datos que oler la tierra. Los drones son moneda corriente en los campos. Y están llegando maquinaria agrícola con tecnología de punta que son 100% autónomas.
Veredicto: Acierto.
7. Medicina: El Nobel de la IA
Dije que la medicina se aceleraría. Y en octubre de 2024, la Academia Sueca le dio el Nobel de Química a Demis Hassabis y John Jumper de Google DeepMind por AlphaFold 3. Descifraron la estructura de casi todas las proteínas conocidas. Básicamente, le dieron la llave de la biología a la humanidad.
Este año lanzaron AlphaGenome que te permite procesar tu genoma completo en tu computadora. Estudio que costaba cientos de miles de dólares. Doy fe porque pude hacerlo con el genoma de mi hijo. Y Si yo pude, no me imagino lo que están haciendo los médicos y científicos. La genética se democratizó a costo 0.
Veredicto: Acierto nivel Nobel.
8. Educación: El Profesor de Bolsillo
La educación personalizada avanzó, pero la estrella fue NotebookLM de Google. Le tirás un PDF aburrido de 50 páginas y te arma un podcast de dos personas debatiendo el tema de forma entretenida. Si no lo usaste, estás estudiando como en el siglo XX.
Veredicto: Acierto con mucha esperanza.
9. Agentes: La Promesa a Medias
Dije que los Agentes de IA cambiarían el trabajo. Y sí, avanzaron. Pero herramientas como el "Atlas" de OpenAI o los modos agénticos de ChatGPT todavía se sienten verdes. A veces funcionan, a veces se traban. Fue el año del "casi".
Veredicto: Pegué en el palo.
10. La Predicción Final
Dije: "Seguramente me voy a equivocar". Y acá está la paradoja. Al acertar en casi todo, me equivoqué en mi predicción de que me iba a equivocar.
Veredicto: Error feliz.
---
Amigo lector, el futuro ya no es lo que va a pasar; es lo que estamos haciendo ahora. La Era de la Humanidad Aumentada nos desafía a no ser espectadores, sino protagonistas.
Que el 2026 nos encuentre curiosos, despiertos y, sobre todo, más humanos que nunca. ¡Salud!