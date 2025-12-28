El VAR de mis predicciones: ¿Cómo avanzó la ciencia este 2025?

2. Anteojos: La Fusión Hombre-Máquina

Predije que los anteojos inteligentes serían el wearable del año. Y ahí están las Meta Ray-Ban con display holográfico. Ya no es solo ver; es tener la info en la retina. La re-evolución del Homo Sapiens al Homo Augmentus ya no es teórica; está en los dispositivos que usamos: relojes, anillos y ahora, anteojos que nos susurran al oído.