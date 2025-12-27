San Martín, entre los clubes que más kilómetros recorrerán en la Primera Nacional 2026

Una vez sorteada la Primera Nacional, comenzaron los cálculos. Y como era de esperarse, los clubes del interior del país tendrán un rival extra: la distancia. Resulta tan dispar el mapa que el equipo de las provincias con menos viajes acumulados superará al que más deba trasladarse entre los metropolitanos. Asimismo, las dos instituciones que lideran el ranking recorrerán más del triple que las cuatro que menos deberán transitar.
San Martín: en el quinto puesto
El equipo de Bolívar y Pellegrini será uno de los más perjudicados. Deberá completar 18.510 kilómetros durante el año, cifra que solo superan Deportivo Madryn (25.776), Central Norte (22.910), Gimnasia de Jujuy (21.389) y Gimnasia y Tiro (20.018).
A su vez, el “Santo” tendrá el tercer viaje más extenso, cuando recorran 1942 km para jugar contra el “Aurinegro” en Chubut. Este año, el tramo más largo será de 2.222 kilómetros, entre Puerto Madryn y Salta, ya que el “Lobo” jujeño esta vez no comparte zona con el club de la Patagonia.
En el AMBA ahorrarán combustible
De los clubes ubicados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el que más viaje tendrá será Tristán Suárez (9.401 km). Lo siguen Quilmes (9.338 km), Temperley (9.124 km) y el flamante campeón de la Primera B y recientemente ascendido, Midland (9.052 km).
En contraste, Deportivo Morón y All Boys son los más beneficiados, ya que serán los que acumularán menos kilometraje a lo largo del 2026. El “Gallito” se desplazará solo 7.400 km, mientras que el “Blanquinegro” 7.479 km. Ferro y Estudiantes de Caseros también se moverán alrededor de 7.500 km.
La diferencia se da porque la Zona A está integrada en su mayoría por equipos de Buenos Aires (10 de 18) y solo afrontarán dos excursiones muy largas (a Madryn y Salta), lo que los beneficia. En cambio, en la Zona B son minoría y tendrán tres viajes extensos (a Tucumán, Salta y Jujuy).
La lista completa:
Deportivo Madryn (25.776 km)
Central Norte (22.910 km)
Gimnasia de Jujuy (21.389 km)
Gimnasia y Tiro (20.018 km)
San Martín de Tucumán (18.150 km)
Godoy Cruz (18.048 km)
Chaco For Ever (17.692 km)
San Martín de San Juan (17.456 km)
Deportivo Maipú (16.741 km)
Mitre (16.492 km)
Güemes (14.611 km)
Racing de Córdoba (12.578 km)
Agropecuario (11.401 km)
Patronato (11.208 km)
Ciudad Bolívar (11.000 km)
Atlético Rafaela (10.987 km)
Colón (10.286 km)
Tristán Suárez (9.401 km)
Quilmes (9.338 km)
Temperley (9.124 km)
Midland (9.052 km)
Colegiales (8.984 km)
Nueva Chicago (8.919 km)
Atlanta (8.898 km)
Chacarita (8.882 km)
Almagro (8.881 km)
Defensores de Belgrano (8.005 km)
Los Andes (7.703 km)
San Telmo (7.696 km)
San Miguel (7.650 km)
Acassuso (7.633 km)
Almirante Brown (7.609 km)
Estudiantes de Caseros (7.542 km)
Ferro (7.523 km)
All Boys (7.479 km)
Deportivo Morón (7.400 km)