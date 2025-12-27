San Martín, entre los clubes que más kilómetros recorrerán en la Primera Nacional 2026

En el AMBA ahorrarán combustible

De los clubes ubicados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el que más viaje tendrá será Tristán Suárez (9.401 km). Lo siguen Quilmes (9.338 km), Temperley (9.124 km) y el flamante campeón de la Primera B y recientemente ascendido, Midland (9.052 km).

En contraste, Deportivo Morón y All Boys son los más beneficiados, ya que serán los que acumularán menos kilometraje a lo largo del 2026. El “Gallito” se desplazará solo 7.400 km, mientras que el “Blanquinegro” 7.479 km. Ferro y Estudiantes de Caseros también se moverán alrededor de 7.500 km.