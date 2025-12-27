La “Batalla de los Sexos” vuelve al tenis con Sabalenka y Kyrgios en Dubái

En 1973, “yo tenía que ganarle (a Riggs) en nombre del cambio social, tenía muchas razones para ganar”, añadió la exnúmero 1 del mundo. El circuito femenino, que entonces daba sus primeros pasos, buscaba afirmar su legitimidad, en un contexto en el que las dotaciones económicas para las jugadoras eran muy inferiores a las de los hombres.