La “Batalla de los Sexos” vuelve al tenis con Sabalenka y Kyrgios en Dubái

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, y el excéntrico jugador australiano Nick Kyrgios tienen una cita el domingo en Dubái, en un partido de tenis de exhibición que los promotores han bautizado como Batalla de los Sexos.
A pesar de ese título, el duelo tiene poco que ver con la histórica victoria de Billie Jean King sobre Bobby Riggs en 1973.
“No es lo mismo”, declaró King —conocida como BJK— en una entrevista con la BBC, difusora del partido.
En 1973, “yo tenía que ganarle (a Riggs) en nombre del cambio social, tenía muchas razones para ganar”, añadió la exnúmero 1 del mundo. El circuito femenino, que entonces daba sus primeros pasos, buscaba afirmar su legitimidad, en un contexto en el que las dotaciones económicas para las jugadoras eran muy inferiores a las de los hombres.
“Fue un partido muy politizado (...). No es el caso”, insistió la estadounidense, que venció a Riggs por 6-4, 6-3 y 6-3 en Houston, ante 30.000 espectadores y decenas de millones de telespectadores.
Dar show
El domingo, ante el australiano, el objetivo será “divertirme y poner a ese tipo en una posición incómoda”, resumió Sabalenka a principios de diciembre. Solo en 2025, la bielorrusa ha amasado más de 15 millones de dólares en premios, según datos de la WTA.
“Imagino que para nosotros dos el objetivo es hacer crecer este deporte”, valoró Kyrgios ante los micrófonos del presentador británico Piers Morgan, quien recibió a ambos protagonistas en su programa el 9 de diciembre.
“Lo primero que quiero es que la gente vea tenis”, añadió el australiano, decidido a “dar show” mientras se “divierte un poco”.
Finalista de Wimbledon en 2022 y exnúmero 13 del mundo, Kyrgios ha retrocedido drásticamente en el ranking desde entonces, afectado por múltiples lesiones. Actualmente ocupa el puesto 672 del ranking ATP y solo ha disputado seis partidos oficiales en las últimas tres temporadas.
“Es un desafío para los dos: Nick lleva tiempo sin jugar, así que es un buen inicio para él. Y para mí, me preparo para enfrentar a un jugador con un gran servicio; el tipo puede volverte loca”, explicó Sabalenka, tanto por sus arrebatos como por sus momentos de brillantez tenística. La bielorrusa suma cuatro títulos de Grand Slam.
Muguruza: “Un júnior me hubiera ganado”
“¿Qué puede obtener el tenis femenino de este partido?”, se preguntó la extenista australiana Rennae Stubbs, especialista en dobles, al sumarse a las dudas expresadas en medios británicos y australianos sobre la conveniencia del evento.
“Salvo que él (Kyrgios) esté gravemente lesionado e incapaz de correr, ganará el partido muy fácilmente”, lamentó la exnúmero 1 del mundo en dobles, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam a comienzos de los años 2000.
“La única razón por la que este partido se celebrará es porque Evolve, la agencia que gestiona los intereses de Kyrgios y Sabalenka, ha decidido ganar un poco de dinero”, lanzó Stubbs en su podcast.
Para equilibrar el duelo, el partido se disputará al mejor de dos sets ganados y se adaptaron las reglas. Ambos jugadores dispondrán de un único servicio, y la mitad de la pista de Sabalenka tendrá una superficie un 9% menor que la de Kyrgios.
“Si jugáramos en una pista completa, con las reglas habituales, sería verdaderamente difícil medirme con hombres”, reconoció Sabalenka. “Pero en estas condiciones siento que tengo más opciones de plantar cara”, añadió la número 1 del tenis femenino.
El debate sobre las diferencias reales entre el tenis masculino y el femenino también fue abordado por la exjugadora española Garbiñe Muguruza.
“Incluso en mi mejor momento, cuando era número 1, creo que un júnior me hubiera ganado”, afirmó recientemente en una entrevista con Cadena Cope.
“Creo que un jugador ubicado alrededor del puesto 1.000, o incluso sin ranking, puede ser mucho mejor que una jugadora del Top 10 de la WTA”, estimó.