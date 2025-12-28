Secciones
Cuál es el propósito de Año Nuevo que deberías añadir a tu lista si querés mejorar tu salud

Muchos de los objetivos de año nuevo no incluyen este en la lista.

Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Cada vez que el calendario marca el inicio de un nuevo ciclo, la mayoría de nosotros corre a anotar las mismas metas: "comer mejor" o "empezar el gimnasio". Sin embargo, solemos olvidar el pegamento que mantiene unidos a todos esos hábitos. Un reciente informe sugiere que, si queremos que el 2026 sea realmente saludable, el descanso debe dejar de ser una opción para convertirse en una prioridad.

Según la Encuesta de Priorización del Sueño 2025 de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM), existe un vínculo bidireccional muy potente entre lo que hacemos de día y cómo descansamos de noche. El estudio, realizado sobre más de 2.000 adultos, reveló que los hábitos alimenticios y la actividad física son, en realidad, las mejores herramientas para combatir el insomnio y el cansancio crónico.

El impacto de la dieta y el ejercicio en tu almohada

Los datos son reveladores: el 59% de los encuestados afirmó que llevar una dieta equilibrada mejora directamente su calidad de sueño. Pero no se trata solo de la comida; el movimiento también juega un papel crucial. Curiosamente, el beneficio se percibe tanto en quienes entrenan por la mañana (42%) como en aquellos que prefieren la actividad física nocturna (46%).

"El sueño es uno de los tres pilares de un estilo de vida saludable, incluyendo llevar una dieta equilibrada e incorporar actividad física regular", explica el Dr. Kin Yuen, portavoz de la AASM. Según el experto, aunque los propósitos suelen centrarse solo en la balanza, estos cambios impactan de forma integral en nuestra biología.

Un escudo natural contra las enfermedades

Esta investigación, publicada en HealthDay, subraya que mejorar el descanso no es solo una cuestión de "despertar con energía", sino una inversión a largo plazo para prevenir patologías graves. El sueño funciona como un regulador de nuestros sistemas internos que nos protege cuando más vulnerables somos.

"Dormir lo suficiente reduce significativamente el riesgo de enfermedades crónicas, como la obesidad, las enfermedades cardíacas e incluso la depresión y la ansiedad", asegura el Dr. Kin Yuen. Al priorizar el tiempo en la cama, el cuerpo adquiere la claridad mental necesaria para sostener, precisamente, todos los demás propósitos de Año Nuevo.

Pequeños cambios para un descanso profundo

Para que este nuevo hábito no quede en el olvido, los expertos recomiendan establecer una higiene del sueño estricta pero sencilla. El primer paso es la constancia: mantener un horario regular que garantice al menos siete horas de descanso. Además, es vital sumar frutas, verduras y proteínas magras, evitando las comidas pesadas antes de acostarse.

Finalmente, el gran desafío de nuestra era es la desconexión digital. La recomendación es apagar teléfonos y computadoras al menos 30 o 60 minutos antes de dormir. Al preparar al cerebro para el silencio, nos aseguramos de que el propósito de "vivir mejor" no sea solo un deseo, sino una realidad que empieza cada noche al cerrar los ojos.

