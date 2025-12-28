Cuál es el propósito de Año Nuevo que deberías añadir a tu lista si querés mejorar tu salud

Según la Encuesta de Priorización del Sueño 2025 de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM), existe un vínculo bidireccional muy potente entre lo que hacemos de día y cómo descansamos de noche. El estudio, realizado sobre más de 2.000 adultos, reveló que los hábitos alimenticios y la actividad física son, en realidad, las mejores herramientas para combatir el insomnio y el cansancio crónico.